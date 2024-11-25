Haberler



Futbol



Süper Lig'de 13. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 14. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 13. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 14. haftanın fikstürü Süper Lig'de sezonunun 13. haftası da tamamlanırken lig tarihinin en iyi başlangıç rekorunu kıran Galatasaray, 34 puanla ilk sırada yer aldı.