Süper Lig'de 13. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 14. haftanın fikstürü
Haber Merkezi

Süper Lig'de 13. hafta sona erdi.

9 karşılaşmada toplam 30 gol atılırken haftanın kapanış maçında Trabzonspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

GALATASARAY'DAN REKOR

Bodrum FK deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray, 12 maçta 34 puan toplayarak lig tarihinin en iyi başlangıç rekorunu kırdı.

Sarı-kırmızılılar bu sezon yenilmezlik serisini de sürdürürken Süper Lig'de deplasmanda üst üste 14. maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 6-2 mağlup ederek puanını 29'a çıkardı.

Sezona iyi başlayan Beşiktaş ise son haftalarda aldığı sonuçlarla düşüş yaşadı.

Göztepe'yi konuk eden siyah-beyazlılar 2 farklı üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş, bu mağlubiyetin ardından 21 puanda kalırken son 4 maçta 11 puan kaybetti.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

13. haftanın sonuçları:

Eyüpspor-Rizespor: 1-2

Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6

Gaziantep FK-Başakşehir: 3-0

Bodrum FK-Galatasaray: 0-1

Sivasspor-Kasımpaşa: 0-0

Konyaspor-Hatayspor: 1-1

Samsunspor-Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Göztepe: 2-4

Trabzonspor-Adana Demirspor: 5-0

Puan durumu:

14. haftanın programı:

29 Kasım Cuma

20.00 Antalyaspor-Sivasspor

30 Kasım Cumartesi

13.30 Samsunspor-Bodrum FK

16.00 Adana Demirspor-Konyaspor

19.00 Başakşehir-Göztepe

19.00 Alanyaspor-Trabzonspor

1 Aralık Pazar

16.00 Rizespor-Kayserispor

19.00 Galatasaray-Eyüpspor

2 Aralık Pazartesi

20.00 Hatayspor-Beşiktaş

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK

Kasımpaşa, 14. haftayı BAY geçecek.

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Göktürk Sönmez
Editor