Süper Lig'de 13. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 14. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 13. hafta sona erdi.
9 karşılaşmada toplam 30 gol atılırken haftanın kapanış maçında Trabzonspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.
GALATASARAY'DAN REKOR
Bodrum FK deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray, 12 maçta 34 puan toplayarak lig tarihinin en iyi başlangıç rekorunu kırdı.
Sarı-kırmızılılar bu sezon yenilmezlik serisini de sürdürürken Süper Lig'de deplasmanda üst üste 14. maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı.
Kayserispor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 6-2 mağlup ederek puanını 29'a çıkardı.
Sezona iyi başlayan Beşiktaş ise son haftalarda aldığı sonuçlarla düşüş yaşadı.
Göztepe'yi konuk eden siyah-beyazlılar 2 farklı üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı.
Beşiktaş, bu mağlubiyetin ardından 21 puanda kalırken son 4 maçta 11 puan kaybetti.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
13. haftanın sonuçları:
Eyüpspor-Rizespor: 1-2
Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6
Gaziantep FK-Başakşehir: 3-0
Bodrum FK-Galatasaray: 0-1
Sivasspor-Kasımpaşa: 0-0
Konyaspor-Hatayspor: 1-1
Samsunspor-Alanyaspor: 1-1
Beşiktaş-Göztepe: 2-4
Trabzonspor-Adana Demirspor: 5-0
Puan durumu:
14. haftanın programı:
29 Kasım Cuma
20.00 Antalyaspor-Sivasspor
30 Kasım Cumartesi
13.30 Samsunspor-Bodrum FK
16.00 Adana Demirspor-Konyaspor
19.00 Başakşehir-Göztepe
19.00 Alanyaspor-Trabzonspor
1 Aralık Pazar
16.00 Rizespor-Kayserispor
19.00 Galatasaray-Eyüpspor
2 Aralık Pazartesi
20.00 Hatayspor-Beşiktaş
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK
Kasımpaşa, 14. haftayı BAY geçecek.
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