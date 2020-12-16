Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

18 ARALIK CUMA

Fatih Karagümrük - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

19 ARALIK CUMARTESİ

Göztepe - Hatayspor: Volkan Bayarslan

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

Trabzonspor - Rizespor: Ali Şansalan

Gaziantep FK - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

20 ARALIK PAZAR

Gençlerbirliği - Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu

Denizlispor - Alanyaspor: Suat Arslanboğa

Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

21 ARALIK PAZARTESİ

Konyaspor - Sivasspor: Fırat Aydınus

Antalyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

***Haftayı bay geçen takım: Başakşehir