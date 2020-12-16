- Haberler
- Futbol Haberleri
- Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 14:25
- Güncelleme : 16.12.2020 - 14:34
Süper Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
18 ARALIK CUMA
Fatih Karagümrük - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
19 ARALIK CUMARTESİ
Göztepe - Hatayspor: Volkan Bayarslan
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
Trabzonspor - Rizespor: Ali Şansalan
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
20 ARALIK PAZAR
Gençlerbirliği - Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu
Denizlispor - Alanyaspor: Suat Arslanboğa
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
21 ARALIK PAZARTESİ
Konyaspor - Sivasspor: Fırat Aydınus
Antalyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
***Haftayı bay geçen takım: Başakşehir