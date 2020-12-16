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    Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri

    Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 14:25
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 14:34
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    Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

    Süper Lig de 13. haftanın hakemleri #1

    18 ARALIK CUMA

    Fatih Karagümrük - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

    Süper Lig de 13. haftanın hakemleri #2

    19 ARALIK CUMARTESİ

    Göztepe - Hatayspor: Volkan Bayarslan

    Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

    Trabzonspor - Rizespor: Ali Şansalan

    Gaziantep FK - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

    Süper Lig de 13. haftanın hakemleri #3

    20 ARALIK PAZAR

    Gençlerbirliği - Ankaragücü: Yaşar Kemal Uğurlu

    Denizlispor - Alanyaspor: Suat Arslanboğa

    Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

    21 ARALIK PAZARTESİ

    Konyaspor - Sivasspor: Fırat Aydınus

    Antalyaspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

    ***Haftayı bay geçen takım: Başakşehir

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