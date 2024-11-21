Süper Lig'de 13'üncü haftanın hakemleri
Haber Merkezi

TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

23 KASIM CUMARTESİ

13.30 Eyüpspor - Riespor: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ozan Ergün

16.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu

24 KASIM PAZAR

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

16.00 Konyaspor - Hatayspor: Oğuzhan Çakır

16.00 Samsunspor - Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş - Göztepe: Alper Akarsu

25 KASIM PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Mehmet Türkmen

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Ercan Ertan
Muhabir