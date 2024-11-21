Süper Lig'de 13'üncü haftanın hakemleri

Haber Merkezi
TFF Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
23 KASIM CUMARTESİ
13.30 Eyüpspor - Riespor: Ali Şansalan
16.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ozan Ergün
16.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Bodrum FK - Galatasaray: Muhammet Ali Metoğlu
24 KASIM PAZAR
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
16.00 Konyaspor - Hatayspor: Oğuzhan Çakır
16.00 Samsunspor - Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş - Göztepe: Alper Akarsu
25 KASIM PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Mehmet Türkmen
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