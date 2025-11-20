Abone ol: Google News

Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 20.11.2025 15:04
  • Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
  • Maçlar 22-24 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek ve hakemler TFF tarafından duyuruldu.
  • Başakşehir-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig’de 13. hafta heyecanı 22 Kasım Cumartesi, 23 Kasım Pazar ve 24 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sitesinden yaptığı açıklamada müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu.

13. HAFTANIN HAKEMLERİ

22 Kasım Cumartesi

14.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

17.00 Eyüpspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Ozan Ergün

23 Kasım Pazar

14.30 Göztepe - Kocaelispor: Ali Yılmaz

17.00 Beşiktaş - Samsunspor: Atilla Karaoğlan

17.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Yiğit Arslan

20.00 Rizespor - Fenerbahçe: Çağdaş Altay

24 Kasım Pazartesi

20.00 Konyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler

