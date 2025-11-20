Süper Lig'de 13. haftanın hakemleri belli oldu

- Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
- Maçlar 22-24 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek ve hakemler TFF tarafından duyuruldu.
- Başakşehir-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig’de 13. hafta heyecanı 22 Kasım Cumartesi, 23 Kasım Pazar ve 24 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sitesinden yaptığı açıklamada müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu.
13. HAFTANIN HAKEMLERİ
22 Kasım Cumartesi
14.30 Kayserispor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
17.00 Eyüpspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
20.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Ozan Ergün
23 Kasım Pazar
14.30 Göztepe - Kocaelispor: Ali Yılmaz
17.00 Beşiktaş - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
17.00 Alanyaspor - Kasımpaşa: Yiğit Arslan
20.00 Rizespor - Fenerbahçe: Çağdaş Altay
24 Kasım Pazartesi
20.00 Konyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
20.00 Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler