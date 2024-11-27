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İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 13. haftasında tek karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem kaydını paylaştı.

Eyüpspor - Rizespor maçının VAR kaydı Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınlanırken alınan kararlar şöyle: