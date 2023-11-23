Süper Lig'de 13'üncü haftanın hakemleri

Süper Lig'de hakem atamaları yine gündemde.
Son dönemde hakemler çok fazla eleştiri alırken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 13. haftada düdük çalacak hakemleri de duyurdu.
Buna göre; Galatasaray - Alanyaspor maçına Ali Şansalan; Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçına Arda Kardeşler ve Samsunspor - Beşiktaş maçına Abdülkadir Bitigen atandı.
Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
25 Kasım Cumartesi
13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Ali Şansalan
26 Kasım Pazar
13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen
16.00 Antalyaspor - Rizespor: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
27 Kasım Pazartesi
20.00 Başakşehir FK - Pendikspor: Cihan Aydın
20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
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