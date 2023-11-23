Süper Lig'de 13'üncü haftanın hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 13. haftanın hakemlerini açıkladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de hakem atamaları yine gündemde.

Son dönemde hakemler çok fazla eleştiri alırken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 13. haftada düdük çalacak hakemleri de duyurdu.

Buna göre; Galatasaray - Alanyaspor maçına Ali Şansalan; Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçına Arda Kardeşler ve Samsunspor - Beşiktaş maçına Abdülkadir Bitigen atandı.

Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

25 Kasım Cumartesi

13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Gaziantep FK - Ankaragücü: Ümit Öztürk

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Ali Şansalan

26 Kasım Pazar

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen

16.00 Antalyaspor - Rizespor: Turgut Doman

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

27 Kasım Pazartesi

20.00 Başakşehir FK - Pendikspor: Cihan Aydın

20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan