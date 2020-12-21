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    Süper Lig'de 14. hafta maçlarının hakemleri

    Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesini Bahattin Şimşek yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 10:48
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    Süper Lig'de 14. hafta maçlarının hakemleri

    Süper Lig'de 14. hafta maçları hafta içi oynanacak.

    TFF, salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak olan maçları yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

    HAFTANIN MAÇINI BAHATTİN ŞİMŞEK YÖNETECEK

    Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak kritik karşılaşmada, Bahattin Şimşek düdük çalacak.

    Hatayspor-Trabzonspor: Abdülkadir Bitigen
    Gaklatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan
    Fenerbahçe-Başakşehir: Bahattin Şimşek
    Ankaragücü-Beşiktaş: Halis Özkahya
    Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

    DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

    Süper Lig de 14. hafta maçlarının hakemleri #1

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