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Süper Lig'de 14. hafta maçlarının hakemleri
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesini Bahattin Şimşek yönetecek.
- Haber Merkezi
- 21.12.2020 - 10:48
Süper Lig'de 14. hafta maçları hafta içi oynanacak.
TFF, salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılacak olan maçları yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
HAFTANIN MAÇINI BAHATTİN ŞİMŞEK YÖNETECEK
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak kritik karşılaşmada, Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Hatayspor-Trabzonspor: Abdülkadir Bitigen
Gaklatasaray-Göztepe: Mete Kalkavan
Fenerbahçe-Başakşehir: Bahattin Şimşek
Ankaragücü-Beşiktaş: Halis Özkahya
Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
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