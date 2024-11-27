Oğuzhan Çakır detayı! Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'de 14. hafta heyecanı; 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

SÜPER LİG'DE 14. HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLER

29 Kasım Cuma

20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol

30 Kasım Cumartesi

13.30 Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün

16.00 Adana Demirspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan

19.00 Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay

1 Aralık Pazar

16.00 Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın

19.00 Galatasaray - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

2 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu

20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

BURUK, ÇAKIR'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Galatasaray - Eyüpspor maçına hakem Oğuzhan Çakır'ın atanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-3 sona eren Kasımpaşa maçında hakem Oğuzhan Çakır'a gösterdiği tepki nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Galatasaray - Kasımpaşa maçının 82'inci dakikasında Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Fall'ın kafa vuruşunda top, Jakobs'un eline çarpmıştı.

Kasımpaşalı futbolcular yoğun itirazda bulunurken, VAR hakemi Ali Şansalan hakem Oğuzhan Çakır'ı monitöre çağırmıştı.

Çakır, VAR incelemesinin ardından Jakobs'un elle oynadığını belirterek penaltı noktasını göstermişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa'ya verilen penaltı sonrası hakemi tehdit ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

VAR kararı sonrası gelen penaltı ile ilgili Okan Buruk'un maçın dördüncü hakemi Ozan Ergün'e "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez." sözleri ekranlara yansımıştı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)