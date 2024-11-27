Oğuzhan Çakır detayı! Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı; 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.
SÜPER LİG'DE 14. HAFTANIN PROGRAMI VE HAKEMLER
29 Kasım Cuma
20.00 Antalyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
30 Kasım Cumartesi
13.30 Samsunspor - Bodrum FK: Ozan Ergün
16.00 Adana Demirspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Alanyaspor - Trabzonspor: Burak Pakkan
19.00 Başakşehir - Göztepe: Çağdaş Altay
1 Aralık Pazar
16.00 Rizespor - Kayserispor: Emre Kargın
19.00 Galatasaray - Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
2 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK: Alper Akarsu
20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
BURUK, ÇAKIR'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Öte yandan Galatasaray - Eyüpspor maçına hakem Oğuzhan Çakır'ın atanması ise dikkatlerden kaçmadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-3 sona eren Kasımpaşa maçında hakem Oğuzhan Çakır'a gösterdiği tepki nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.
NELER YAŞANMIŞTI?
Galatasaray - Kasımpaşa maçının 82'inci dakikasında Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Fall'ın kafa vuruşunda top, Jakobs'un eline çarpmıştı.
Kasımpaşalı futbolcular yoğun itirazda bulunurken, VAR hakemi Ali Şansalan hakem Oğuzhan Çakır'ı monitöre çağırmıştı.
Çakır, VAR incelemesinin ardından Jakobs'un elle oynadığını belirterek penaltı noktasını göstermişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa'ya verilen penaltı sonrası hakemi tehdit ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı.
VAR kararı sonrası gelen penaltı ile ilgili Okan Buruk'un maçın dördüncü hakemi Ozan Ergün'e "Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez." sözleri ekranlara yansımıştı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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