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Süper Lig'de 14. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 15. hafta fikstürü

Süper Lig'de 14. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 15. hafta fikstürü 14. haftası tamamlanan Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirvedeki puan puana savaşı devam ediyor. Beşiktaş ise averajla üçüncü sırada...