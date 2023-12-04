Süper Lig'de 14. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 15. hafta fikstürü
AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 14. hafta sona erdi.

Haftanın kapanış maçında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe puanını 37'ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Bu hafta deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray da 37 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Rıza Çalımbay yönetiminde ligde üçüncü maçına Ankaragücü deplasmanında çıkan Beşiktaş ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puan ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'de görünüm

14. haftanın sonuçları:

Hatayspor-Antalyaspor: 3-3

Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 3-0

Alanyaspor-Konyaspor: 2-2

Rizespor-Başakşehir: 3-2

Adana Demirspor-Samsunspor: 2-3

Pendikspor-Galatasaray: 0-2

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4-2

Trabzonspor-Kayserispor: 0-1

Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-Sivasspor: 4-1

Puan durumu:

15. haftanın programı:

8 Aralık Cuma

20.00 Galatasaray-Adana Demirspor

9 Aralık Cumartesi

13.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük

16.00 Samsunspor-Kasımpaşa

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

10 Aralık Pazar

13.30 İstanbulspor-Alanyaspor

16.00 Başakşehir-Hatayspor

16.00 Kayserispor-Pendikspor

19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor

11 Aralık Pazartesi

20.00 Ankaragücü-Rizespor

20.00 Konyaspor-Sivasspor