Süper Lig'de 14. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 15. hafta fikstürü

Süper Lig'de 14. hafta sona erdi.
Haftanın kapanış maçında konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe puanını 37'ye çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Bu hafta deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 yenen Galatasaray da 37 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.
Rıza Çalımbay yönetiminde ligde üçüncü maçına Ankaragücü deplasmanında çıkan Beşiktaş ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak topladığı 26 puan ve averajla üçüncü sıradaki yerini korudu.
Süper Lig'de görünüm
14. haftanın sonuçları:
Hatayspor-Antalyaspor: 3-3
Fatih Karagümrük-İstanbulspor: 3-0
Alanyaspor-Konyaspor: 2-2
Rizespor-Başakşehir: 3-2
Adana Demirspor-Samsunspor: 2-3
Pendikspor-Galatasaray: 0-2
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 4-2
Trabzonspor-Kayserispor: 0-1
Ankaragücü-Beşiktaş: 1-1
Fenerbahçe-Sivasspor: 4-1
Puan durumu:
15. haftanın programı:
8 Aralık Cuma
20.00 Galatasaray-Adana Demirspor
9 Aralık Cumartesi
13.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük
16.00 Samsunspor-Kasımpaşa
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
10 Aralık Pazar
13.30 İstanbulspor-Alanyaspor
16.00 Başakşehir-Hatayspor
16.00 Kayserispor-Pendikspor
19.00 Gaziantep FK-Trabzonspor
11 Aralık Pazartesi
20.00 Ankaragücü-Rizespor
20.00 Konyaspor-Sivasspor
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