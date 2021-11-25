Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri

Son dakika haberi... Süper Lig'in 14. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Geçen hafta Galatasaray-Fenerbahçe maçını yöneten Halil Umut Meler, bu hafta atama alamadı.

Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Halil Umut Meler bu hafta maç alamazken, karşılaşmanın VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Rizespor-Kayserispor maçında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle;

CUMA

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana) (ERKAN ÖZDAMAR)

20.00 Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim) (ÜMİT ÖZTÜRK)

CUMARTESİ

13.30 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) (ALİ ŞANSALAN)

16.00 Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi) (YAŞAR KEMAL UĞURLU)

19.00 Beşiktaş - Giresunspor (Vodafone Park) (HÜSEYİN GÖÇEK)

PAZAR

13.30 Gaziantep FK-Konyaspor (Kalyon) (FIRAT AYDINUS)

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) (CÜNEYT ÇAKIR)

16.00 Sivasspor-Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) (ARDA KARDEŞLER)

19.00 Yeni Malatyaspor- Galatasaray (Yeni Malatya) (ATİLLA KARAOĞLAN)

PAZARTESİ

20.00 Göztepe- Fenerbahçe (Gürsel Aksel) (METE KALKAVAN)