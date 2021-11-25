- Haberler
- Futbol Haberleri
- Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri
Süper Lig'de 14'üncü haftanın hakemleri
- Haber Merkezi
- 25.11.2021 - 12:40
- Güncelleme : 25.11.2021 - 12:54
Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Geçtiğimiz hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Halil Umut Meler bu hafta maç alamazken, karşılaşmanın VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Rizespor-Kayserispor maçında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle;
CUMA
20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana) (ERKAN ÖZDAMAR)
20.00 Başakşehir-Altay (Başakşehir Fatih Terim) (ÜMİT ÖZTÜRK)
CUMARTESİ
13.30 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) (ALİ ŞANSALAN)
16.00 Rizespor-Yukatel Kayserispor (Çaykur Didi) (YAŞAR KEMAL UĞURLU)
19.00 Beşiktaş - Giresunspor (Vodafone Park) (HÜSEYİN GÖÇEK)
PAZAR
13.30 Gaziantep FK-Konyaspor (Kalyon) (FIRAT AYDINUS)
16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) (CÜNEYT ÇAKIR)
16.00 Sivasspor-Hatayspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül) (ARDA KARDEŞLER)
19.00 Yeni Malatyaspor- Galatasaray (Yeni Malatya) (ATİLLA KARAOĞLAN)
PAZARTESİ
20.00 Göztepe- Fenerbahçe (Gürsel Aksel) (METE KALKAVAN)