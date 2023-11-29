Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri duyuruldu

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Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
İşte haftanın maçlarında görev alacak hakemler
1 Aralık Cuma
Hatayspor - Antalyaspor
Yiğit Arslan
Fatih Karagümrük - İstanbulspor
Kadir Sağlam
2 Aralık Cumartesi
Alanyaspor - Konyaspor
Burak Pakkan
Çaykur Rizespor - Başakşehir
Mert Güzenge
Adana Demirspor - Samsunspor
Sarper Barış Saka
Pendikspor - Galatasaray
Volkan Bayarslan
3 Aralık Pazar
Kasımpaşa - Gaziantep FK
Burak Şeker
Trabzonspor - Kayserispor
Ümit Öztürk
MKE Ankaragücü - Beşiktaş
Zorbay Küçük
4 Aralık Pazartesi
Fenerbahçe - Sivasspor
Bahattin Şimşek
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