Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri duyuruldu
ensonhaber.com

Süper Lig'de 14. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

İşte haftanın maçlarında görev alacak hakemler

1 Aralık Cuma

Hatayspor - Antalyaspor

Yiğit Arslan

Fatih Karagümrük - İstanbulspor

Kadir Sağlam

2 Aralık Cumartesi

Alanyaspor - Konyaspor

Burak Pakkan

Çaykur Rizespor - Başakşehir

Mert Güzenge

Adana Demirspor - Samsunspor

Sarper Barış Saka

Pendikspor - Galatasaray

Volkan Bayarslan

3 Aralık Pazar

Kasımpaşa - Gaziantep FK

Burak Şeker

Trabzonspor - Kayserispor

Ümit Öztürk

MKE Ankaragücü - Beşiktaş

Zorbay Küçük

4 Aralık Pazartesi

Fenerbahçe - Sivasspor

Bahattin Şimşek