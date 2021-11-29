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Süper Lig'de 14. haftanın puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de 14. haftanın puan durumu ve haftanın programı

Süper Lig'de 14. hafta sona erdi. Lider Trabzonspor haftanın kazananı olurken üç büyükler kaybettikleri puanlarla zirveden bir adım daha uzaklaştı.