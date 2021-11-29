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    Süper Lig'de 14. haftanın puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'de 14. haftanın puan durumu ve haftanın programı

    Süper Lig'de 14. hafta sona erdi. Lider Trabzonspor haftanın kazananı olurken üç büyükler kaybettikleri puanlarla zirveden bir adım daha uzaklaştı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 22:21
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 22:30
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    Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kalmasının ardından 14. hafta tamamlandı.

    RAKİPLERE BÜYÜK FARK ATTI

    Bordo-mavili takım 3 puanı alarak liderlik koltuğunda yoluna emin adımlarla devam etti.

    14. haftada Trabzonspor, Fenerbahçe 12'ye, Galatasaray 14, Beşiktaş ise 16 puan fark attı.

    HAFTANIN SONUÇLARI

    Süper Lig de 14. haftanın puan durumu ve haftanın programı #1

    PUAN DURUMU

    Süper Lig de 14. haftanın puan durumu ve haftanın programı #2

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig de 14. haftanın puan durumu ve haftanın programı #3

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