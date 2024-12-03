Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı

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Süper Lig'in 14. haftası, 29 Kasım Cuma, 30 Kasım Cumartesi, 1 Aralık Pazar ve 2 Aralık Pazartesi günü oynanan maçlarla sona erdi.

Haftanın kapanışında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Beşiktaş ise deplasmanda karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 14. haftasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray puanını 35'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Tamamlanan haftanın ardından ise Türkiye Futbol Federasyonu, oynanan tek karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI

Fenerbahçe - Gaziantep FK müsabakasının 90+3. dakikasında ev sahibi atağında Fred ile Bruno Viana arasındaki mücadelede hakem Alper Akarsu elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

'Potansiyel penaltı iptali' için VAR uyarısıyla kenara gelen Akarsu, pozisyonu izleyerek sahaya döndü ve penaltıyı iptal etti.

VAR: Alper, top omzuna geliyor. Potansiyel penaltı iptali için sana sahada inceleme öneriyorum.



Alper Akarsu: Ekrandayım.



VAR: Bu temas noktası, oynat hocam.



Alper Akarsu: Oynatabilirsin. Başka açın var mı?



VAR: Bir açım daha var.



Alper Akarsu: Tamam gördüm yeterli. Teşekkür ederim.



VAR: Rica ederim.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)