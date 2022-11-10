Süper Lig'de 14'üncü hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 14. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk edecek.

Beşiktaş derbisini kazanarak ligde büyük bir moral bulan ve zirve mücadelesi veren Galatasaray, haftanın zorlu karşılaşmasına çıkıyor. Sarı kırmızılılar, deplasmanda Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'e konuk olacak.

Geçen haftayı Galatasaray deplasmanında 2-1 mağlup kapatan Beşiktaş, bu hafta sahasında Nuri Şahin'li Antalyaspor karşısına çıkacak. Geçtiğimiz hafta sahasında zorlu rakibi Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor ise Ankaragücü deplasmanında 3 puan arayacak.

Haftanın hakemleri

Bu maçlar öncesinde Merkez Hakem Kurulu, ligin 14. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemlerini tayin etti.

11 Kasım Cuma

20:00 Alanyaspor - Adana Demirspor (Çağdaş Altay)

20:00 Ankaragücü - Trabzonspor (Mete Kalkavan)

12 Kasım Cumartesi

14:30 Sivasspor - Ümraniyespor (Yaşar Kemal Uğurlu)

17:00 Fenerbahçe - Giresunspor (Arda Kardeşler)

20:00 Başakşehir - Galatasaray (Atilla Karaoğlan)

13 Kasım Pazar

14:30 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK (Mustafa Kürşad Filiz)

17:00 İstanbulspor - Hatayspor (Mert Güzenge)

17:00 Kayserispor - Konayspor (Kadir Sağlam)

20:00 Beşiktaş - Aantalyaspor (Bahattin Şimşek)