Süper Lig'de 15. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 15. hafta sona erdi.
Haftanın en önemli karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, derbi müsabakasını 3-1 kazanarak puanını 40'a yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.
Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1'le geçen Galatasaray da 40 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.
Maçlar süresiz olarak ertelendi
Haftanın kapanış maçında 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçından sonra Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.
Süper Lig'de görünüm
15. haftanın sonuçları:
Galatasaray-Adana Demirspor: 3-1
Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 2-1
Samsunspor-Kasımpaşa: 4-2
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-3
İstanbulspor-Alanyaspor: 0-1
Başakşehir-Hatayspor: 1-0
Kayserispor-Pendikspor: 2-0
Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-3
Ankaragücü-Rizespor: 1-1
Konyaspor-Sivasspor: 0-1
Puan durumu:
16. hafta maçları:
Adana Demirspor-İstanbulspor
Hatayspor-Gaziantep FK
Kasımpaşa-Başakşehir
Fatih Karagümrük-Kayserispor
Trabzonspor-Samsunspor
Sivasspor-Galatasaray
Pendikspor-Antalyaspor
Alanyaspor-Ankaragücü
Fenerbahçe-Konyaspor
Rizespor-Beşiktaş
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