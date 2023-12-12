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Süper Lig'de 15. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 15. haftanın ardından oluşan puan durumu 14. haftası tamamlanan Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirvedeki puan puana savaşı sürüyor. Üçüncü sırada ise Kayserispor var.