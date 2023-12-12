Süper Lig'de 15. haftanın ardından oluşan puan durumu
AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 15. hafta sona erdi.

Haftanın en önemli karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, derbi müsabakasını 3-1 kazanarak puanını 40'a yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.

Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1'le geçen Galatasaray da 40 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.

Maçlar süresiz olarak ertelendi

Haftanın kapanış maçında 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçından sonra Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Süper Lig'de görünüm

15. haftanın sonuçları:

Galatasaray-Adana Demirspor: 3-1

Antalyaspor-Fatih Karagümrük: 2-1

Samsunspor-Kasımpaşa: 4-2

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-3

İstanbulspor-Alanyaspor: 0-1

Başakşehir-Hatayspor: 1-0

Kayserispor-Pendikspor: 2-0

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-3

Ankaragücü-Rizespor: 1-1

Konyaspor-Sivasspor: 0-1

Puan durumu:

16. hafta maçları:

Adana Demirspor-İstanbulspor

Hatayspor-Gaziantep FK

Kasımpaşa-Başakşehir

Fatih Karagümrük-Kayserispor

Trabzonspor-Samsunspor

Sivasspor-Galatasaray

Pendikspor-Antalyaspor

Alanyaspor-Ankaragücü

Fenerbahçe-Konyaspor

Rizespor-Beşiktaş