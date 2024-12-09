Süper Lig'de 15. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 16. haftanın fikstürü

Süper Lig'in 15. haftası oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, sahasında Rizespor'u 1-0 yendi.
Deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, puanını 38'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenildi ve 32 puanda kaldı.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
15. haftanın sonuçları:
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-2
Konyaspor-Antalyaspor: 1-1
Göztepe-Adana Demirspor: 3-1
Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0
Eyüpspor- Samsunspor: 3-0
Kayserispor-Alanyaspor: 2-0
Sivasspor-Galatasaray: 2-3
Başakşehir-Hatayspor: 3-0
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 1-0
Puan durumu:
16. haftanın programı:
13 Aralık Cuma
20.00 Bodrum FK-Sivasspor
20.00 Kasımpaşa-Eyüpspor
14 Aralık Cumartesi
16.00 Rizespor-Konyaspor
19.00 Alanyaspor-Gaziantep FK
15 Aralık Pazar
13.30 Hatayspor-Göztepe
16.00 Antalyaspor-Kayserispor
19.00 Fenerbahçe-Başakşehir
16 Aralık Pazartesi
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş
21.00 Galatasaray-Trabzonspor
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