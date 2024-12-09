Süper Lig'de 15. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 16. haftanın fikstürü

Haber Merkezi

Süper Lig'in 15. haftası oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, sahasında Rizespor'u 1-0 yendi.

Deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, puanını 38'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe, derbide konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 yenildi ve 32 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

15. haftanın sonuçları:

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-2

Konyaspor-Antalyaspor: 1-1

Göztepe-Adana Demirspor: 3-1

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

Eyüpspor- Samsunspor: 3-0

Kayserispor-Alanyaspor: 2-0

Sivasspor-Galatasaray: 2-3

Başakşehir-Hatayspor: 3-0

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: 1-0

Puan durumu:

16. haftanın programı:

13 Aralık Cuma

20.00 Bodrum FK-Sivasspor

20.00 Kasımpaşa-Eyüpspor

14 Aralık Cumartesi

16.00 Rizespor-Konyaspor

19.00 Alanyaspor-Gaziantep FK

15 Aralık Pazar

13.30 Hatayspor-Göztepe

16.00 Antalyaspor-Kayserispor

19.00 Fenerbahçe-Başakşehir

16 Aralık Pazartesi

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

21.00 Galatasaray-Trabzonspor