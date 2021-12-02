Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu, 15. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin listesini duyurdu.

Süper Lig'in 15. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Kasımpaşa-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan, Trabzonspor-Adana Demirspor maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Altay maçını Cüneyt Çakır, Fenerbahçe-Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

3 ARALIK CUMA

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş (Mete Kalkavan)

4 ARALIK CUMARTESİ

13.30 Alanyaspor - Sivasspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor (Fırat Aydınus)

19.00 Galatasaray - Altay (Cüneyt Çakır)

5 ARALIK PAZAR:

13.30 Kayserispor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)

16.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük (Arda Kardeşler)

16.00 Hatayspor - Başakşehir (Erkan Özdamar)

19.00 Fenerbahçe - Rizespor (Zorbay Küçük)

6 ARALIK PAZARTESİ:

20.00 Göztepe - Gaziantep FK (Ümit Öztürk)

20.00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Atamalarda en çok dikkat çeken detay ise 4 büyüklerin maçına atanan hakemlerin bir süredir söz konusu takımların maçına atanmaması.

Mete Kalkavan 8 ay sonra Beşiktaş maçına atanırken, Fırat Aydınus 14 ay sonra Trabzonspor maçına atandı.

Ayrıca Zorbay Küçük, 1.5 sene sonra Fenerbahçe maçında görevlendirilirken Cüneyt Çakır 6 ay sonra Galatasaray maçında düdük çalacak.