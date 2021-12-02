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Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri
- Haber Merkezi
- 02.12.2021 - 12:12
- Güncelleme : 02.12.2021 - 13:25
Süper Lig'in 15. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Kasımpaşa-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan, Trabzonspor-Adana Demirspor maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Altay maçını Cüneyt Çakır, Fenerbahçe-Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
3 ARALIK CUMA
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş (Mete Kalkavan)
4 ARALIK CUMARTESİ
13.30 Alanyaspor - Sivasspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor (Fırat Aydınus)
19.00 Galatasaray - Altay (Cüneyt Çakır)
5 ARALIK PAZAR:
13.30 Kayserispor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)
16.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük (Arda Kardeşler)
16.00 Hatayspor - Başakşehir (Erkan Özdamar)
19.00 Fenerbahçe - Rizespor (Zorbay Küçük)
6 ARALIK PAZARTESİ:
20.00 Göztepe - Gaziantep FK (Ümit Öztürk)
20.00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)
DİKKAT ÇEKEN DETAY
Atamalarda en çok dikkat çeken detay ise 4 büyüklerin maçına atanan hakemlerin bir süredir söz konusu takımların maçına atanmaması.
Mete Kalkavan 8 ay sonra Beşiktaş maçına atanırken, Fırat Aydınus 14 ay sonra Trabzonspor maçına atandı.
Ayrıca Zorbay Küçük, 1.5 sene sonra Fenerbahçe maçında görevlendirilirken Cüneyt Çakır 6 ay sonra Galatasaray maçında düdük çalacak.