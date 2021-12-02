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    Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri

    Türkiye Futbol Federasyonu, 15. hafta maçlarını yönetecek hakemlerin listesini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 12:12
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 13:25
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    Süper Lig'in 15. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı.

    Kasımpaşa-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan, Trabzonspor-Adana Demirspor maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Altay maçını Cüneyt Çakır, Fenerbahçe-Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

    Süper Lig de 15 inci haftanın hakemleri #1

    3 ARALIK CUMA

    20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş (Mete Kalkavan)

    4 ARALIK CUMARTESİ

    13.30 Alanyaspor - Sivasspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

    16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor (Fırat Aydınus)

    19.00 Galatasaray - Altay (Cüneyt Çakır)

    Süper Lig de 15 inci haftanın hakemleri #2

    5 ARALIK PAZAR:

    13.30 Kayserispor - Antalyaspor (Halil Umut Meler)

    16.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük (Arda Kardeşler)

    16.00 Hatayspor - Başakşehir (Erkan Özdamar)

    19.00 Fenerbahçe - Rizespor (Zorbay Küçük)

    Süper Lig de 15 inci haftanın hakemleri #3

    6 ARALIK PAZARTESİ:

    20.00 Göztepe - Gaziantep FK (Ümit Öztürk)

    20.00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor (Alper Ulusoy)

    Süper Lig de 15 inci haftanın hakemleri #4

    DİKKAT ÇEKEN DETAY

    Atamalarda en çok dikkat çeken detay ise 4 büyüklerin maçına atanan hakemlerin bir süredir söz konusu takımların maçına atanmaması.

    Mete Kalkavan 8 ay sonra Beşiktaş maçına atanırken, Fırat Aydınus 14 ay sonra Trabzonspor maçına atandı.

    Ayrıca Zorbay Küçük, 1.5 sene sonra Fenerbahçe maçında görevlendirilirken Cüneyt Çakır 6 ay sonra Galatasaray maçında düdük çalacak.

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