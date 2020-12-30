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    Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri

    2020-2021 Sezonu Süper Lig 16. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 12:58
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 14:02
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    Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 16. haftanın hakemlerini duyurdu. Haftanın kritik maçlarından biri olan Alanyaspor-Başakşehir maçına Mete Kalkavan atanırken yeni haftanın hakem listesi şu şekilde oldu:

    İŞTE SÜPER LİG'DEKİ MAÇLARIN HAKEMLERİ

    2 OCAK CUMARTESİ

    13.30 Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül) ERKAN ÖZDAMAR

    13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

    16.00 Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman) VOLKAN BAYARSLAN

    16.00 Alanyaspor-Başakşehir (Bahçeşehir Okulları) METE KALKAVAN

    19.00 Hatayspor-Konyaspor (Antakya Atatürk) ALPER ULUSOY

    19.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom) ABDULKADİR BİTİGEN

    Süper Lig de 16. haftanın hakemleri #1

    3 OCAK PAZAR:

    13.30 Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi) SUAT ARSLANBOĞA

    16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park) ALİ PALABIYIK

    19.00 Kayserispor- Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) FIRAT AYDINUS

    4 OCAK PAZARTESİ:

    19.00 Kasımpaşa- Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) HALİS ÖZKAHYA

    Süper Lig de 16. haftanın hakemleri #2

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