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- Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri
- Haber Merkezi
- 30.12.2020 - 12:58
- Güncelleme : 30.12.2020 - 14:02
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 16. haftanın hakemlerini duyurdu. Haftanın kritik maçlarından biri olan Alanyaspor-Başakşehir maçına Mete Kalkavan atanırken yeni haftanın hakem listesi şu şekilde oldu:
İŞTE SÜPER LİG'DEKİ MAÇLARIN HAKEMLERİ
2 OCAK CUMARTESİ
13.30 Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül) ERKAN ÖZDAMAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
16.00 Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman) VOLKAN BAYARSLAN
16.00 Alanyaspor-Başakşehir (Bahçeşehir Okulları) METE KALKAVAN
19.00 Hatayspor-Konyaspor (Antakya Atatürk) ALPER ULUSOY
19.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom) ABDULKADİR BİTİGEN
3 OCAK PAZAR:
13.30 Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi) SUAT ARSLANBOĞA
16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park) ALİ PALABIYIK
19.00 Kayserispor- Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) FIRAT AYDINUS
4 OCAK PAZARTESİ:
19.00 Kasımpaşa- Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) HALİS ÖZKAHYA