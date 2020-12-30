Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri

2020-2021 Sezonu Süper Lig 16. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 16. haftanın hakemlerini duyurdu. Haftanın kritik maçlarından biri olan Alanyaspor-Başakşehir maçına Mete Kalkavan atanırken yeni haftanın hakem listesi şu şekilde oldu:

İŞTE SÜPER LİG'DEKİ MAÇLARIN HAKEMLERİ

2 OCAK CUMARTESİ

13.30 Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül) ERKAN ÖZDAMAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

16.00 Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman) VOLKAN BAYARSLAN

16.00 Alanyaspor-Başakşehir (Bahçeşehir Okulları) METE KALKAVAN

19.00 Hatayspor-Konyaspor (Antakya Atatürk) ALPER ULUSOY

19.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom) ABDULKADİR BİTİGEN

3 OCAK PAZAR:

13.30 Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi) SUAT ARSLANBOĞA

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park) ALİ PALABIYIK

19.00 Kayserispor- Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) FIRAT AYDINUS

4 OCAK PAZARTESİ:

19.00 Kasımpaşa- Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan) HALİS ÖZKAHYA



