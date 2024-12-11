Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında Kadir Sağlam görev alacak.

Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 21:00'de başlayacak.

16. HAFANIN HAKEMLERİ