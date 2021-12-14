Süper Lig'de 16. haftanın puan durumu

Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor ilk mağlubiyetini alırken, rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray da kaybederek şansını kullanamadı. Haftanın kazananı Kayserispor'u yenen Beşiktaş oldu.

Süper Lig'in 16. haftası pazartesi günü oynanan maçların ardından sona erdi.

Ligin formda takımı Trabzonspor, Antalyaspor'a yenilerek büyük bir şoka uğrarken, Beşiktaş, Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek liderle arasındaki puan farkını bir nebze de olsun azaltmayı başardı.

Şampiyonluğun diğer adayları Fenerbahçe ve Galatasaray ise ellerine geçen şansı kullanamadı. Sarı-lacivertliler Gaziantep FK'ya, sarı-kırmızılılar ise Sivasspor'a mağlup olarak puan farkını azaltma şansını kullanamadı.

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