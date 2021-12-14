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    Süper Lig'de 16. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 16. haftanın puan durumu

    Süper Lig'in 16. haftasında lider Trabzonspor ilk mağlubiyetini alırken, rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray da kaybederek şansını kullanamadı. Haftanın kazananı Kayserispor'u yenen Beşiktaş oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 09:44
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    Süper Lig'in 16. haftası pazartesi günü oynanan maçların ardından sona erdi.

    Ligin formda takımı Trabzonspor, Antalyaspor'a yenilerek büyük bir şoka uğrarken, Beşiktaş, Kayserispor'u 4-2 mağlup ederek liderle arasındaki puan farkını bir nebze de olsun azaltmayı başardı.

    Şampiyonluğun diğer adayları Fenerbahçe ve Galatasaray ise ellerine geçen şansı kullanamadı. Sarı-lacivertliler Gaziantep FK'ya, sarı-kırmızılılar ise Sivasspor'a mağlup olarak puan farkını azaltma şansını kullanamadı.

    İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI

    Süper Lig de 16. haftanın puan durumu #1

    PUAN DURUMU

    Süper Lig de 16. haftanın puan durumu #2

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig de 16. haftanın puan durumu #3

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