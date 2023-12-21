Süper Lig'de 17. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 18. hafta fikstürü

Süper Lig'de 17. hafta sona erdi.
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.
Konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçen Galatasaray da 43 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.
Ligde sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk potasından hızla uzaklaşan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a bitime 3 dakika kala yediği gollerle 3-1 yenilerek 26 puanda kaldı.
İstanbulspor-Trabzonspor maçı tamamlanamadı
İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ise konuk ekip 2-1 üstünken yarıda kaldı.
İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken takımını sahadan çekti.
Süper Lig'de görünüm
17. haftanın sonuçları:
Başakşehir-Sivasspor: 3-1
Gaziantep FK-Adana Demirspor: 2-2
Kayserispor-Fenerbahçe: 3-4
Antalyaspor-Kasımpaşa: 0-0
Galatasaray-Fatih Karagümrük: 1-0
Samsunspor-Konyaspor: 1-1
Rizespor-Pendikspor: 5-1
Ankaragücü-Hatayspor: 0-0
Beşiktaş-Alanyaspor: 3-1
Puan durumu:
18. haftanın programı:
23 Aralık Cumartesi
13.30 Sivasspor-İstanbulspor
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK
19.00 Trabzonspor-Başakşehir
24 Aralık Pazar
13.30 Konyaspor-Kayserispor
16.00 Adana Demirspor-Antalyaspor
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray
25 Aralık Pazartesi
17.00 Kasımpaşa-Rizespor
17.00 Alanyaspor-Samsunspor
20.00 Pendikspor-Ankaragücü
20.00 Hatayspor-Beşiktaş
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