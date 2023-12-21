Süper Lig'de 17. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 18. hafta fikstürü
ensonhaber.com

Süper Lig'de 17. hafta sona erdi.

Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.

Konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0'la geçen Galatasaray da 43 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.

Ligde sıkıntılı günler geçiren ve şampiyonluk potasından hızla uzaklaşan Beşiktaş, taraftarı önünde Alanyaspor'a bitime 3 dakika kala yediği gollerle 3-1 yenilerek 26 puanda kaldı.

İstanbulspor-Trabzonspor maçı tamamlanamadı

İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma ise konuk ekip 2-1 üstünken yarıda kaldı.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısı oynanırken takımını sahadan çekti.

Süper Lig'de görünüm

17. haftanın sonuçları:

Başakşehir-Sivasspor: 3-1

Gaziantep FK-Adana Demirspor: 2-2

Kayserispor-Fenerbahçe: 3-4

Antalyaspor-Kasımpaşa: 0-0

Galatasaray-Fatih Karagümrük: 1-0

Samsunspor-Konyaspor: 1-1

Rizespor-Pendikspor: 5-1

Ankaragücü-Hatayspor: 0-0

Beşiktaş-Alanyaspor: 3-1

Puan durumu:

18. haftanın programı:

23 Aralık Cumartesi

13.30 Sivasspor-İstanbulspor

16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK

19.00 Trabzonspor-Başakşehir

24 Aralık Pazar

13.30 Konyaspor-Kayserispor

16.00 Adana Demirspor-Antalyaspor

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray

25 Aralık Pazartesi

17.00 Kasımpaşa-Rizespor

17.00 Alanyaspor-Samsunspor

20.00 Pendikspor-Ankaragücü

20.00 Hatayspor-Beşiktaş