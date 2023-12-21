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Süper Lig'de 17. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 18. hafta fikstürü

Süper Lig'de 17. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 18. hafta fikstürü 17. haftası tamamlanan Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirvedeki puan puana savaşı devam ediyor. 18. haftada Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var.