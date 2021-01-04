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Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri
TFF, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.
- Haber Merkezi
- 04.01.2021 - 10:52
Süper Lig'de hafta içi oynanacak olan 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.
HAFTANIN MAÇI MELER'İN
Haftanın en kritik karşılaşması olan Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesinde, Halil Umut Meler düdük çalacak.
17. haftanın hakemleri:
Konyaspor - Galatasaray (Arda Kardeşler)
Başakşehir - Erzurumspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
Trabzonspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)
Beşiktaş - Rizespor (Ümit Öztürk)
Fenerbahçe - Alanyaspor (Halil Umut Meler)
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