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    Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri

    TFF, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 10:52
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    Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de hafta içi oynanacak olan 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

    HAFTANIN MAÇI MELER'İN

    Haftanın en kritik karşılaşması olan Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesinde, Halil Umut Meler düdük çalacak.

    17. haftanın hakemleri:

    Konyaspor - Galatasaray (Arda Kardeşler)
    Başakşehir - Erzurumspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
    Trabzonspor - Göztepe (Cüneyt Çakır)
    Beşiktaş - Rizespor (Ümit Öztürk)
    Fenerbahçe - Alanyaspor (Halil Umut Meler)

    DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

    Süper Lig de 17. haftanın hakemleri #1

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