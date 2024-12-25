Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan 2 maçın Video Yardımcı Hakem kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.
Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:
BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA
Başakşehir-Kasımpaşa maçının 6. dakikasında ev sahibi ekibin atağı sonrası hakem Alper Akarsu, potansiyel elle oynama için VAR'dan uyarı aldı.
Ceza sahasındaki pozisyonun tekrarını izleyen Akarsu, Yasin Özcan'ın topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi.
HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR
Hatayspor-Adana Demirspor müsabakasının 50. dakikasında Hatayspor atağında Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer, Cengiz Demir'in müdahalesiyle yerde kaldı.
Hakem Direnç Tonusluoğlu, Cengiz Demir'e sarı kartını çıkardı.
VAR'ın uyarısıyla Direnç Tonusluoğlu, potansiyel kırmızı kart incelemesi için kenara geldi.
Pozisyonu izleyen Direnç Tonusluoğlu, sarı kartı iptal ederek Cengiz Demir'e kırmızı kart gösterdi.
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