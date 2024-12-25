Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan 2 maçın Video Yardımcı Hakem kayıtlarını YouTube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA

Başakşehir-Kasımpaşa maçının 6. dakikasında ev sahibi ekibin atağı sonrası hakem Alper Akarsu, potansiyel elle oynama için VAR'dan uyarı aldı.



Ceza sahasındaki pozisyonun tekrarını izleyen Akarsu, Yasin Özcan'ın topa elle müdahale ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi.