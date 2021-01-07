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    Süper Lig'de 18. hafta maçlarının hakemleri

    TFF, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. Hatayspor-Beşiktaş maçını Ali Palabıyık yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 11:38
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 11:56
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    Süper Lig'de 18. hafta maçlarının hakemleri

    Süper Lig'de 17. hafta, bugün oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından kapanacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu, cumartesi günü başlayacak olan 18. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

    LİDERİN MAÇINI PALABIYIK YÖNETECEK

    Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
    Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
    BB Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

    Not: Trabzonspor haftayı BAY geçiyor.

    DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

    Süper Lig de 18. hafta maçlarının hakemleri #1

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