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Süper Lig'de 18. hafta maçlarının hakemleri
TFF, Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri duyurdu. Hatayspor-Beşiktaş maçını Ali Palabıyık yönetecek.
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 11:38
- Güncelleme : 07.01.2021 - 11:56
Süper Lig'de 17. hafta, bugün oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından kapanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, cumartesi günü başlayacak olan 18. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
LİDERİN MAÇINI PALABIYIK YÖNETECEK
Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık
BB Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
Not: Trabzonspor haftayı BAY geçiyor.
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