Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu 18. haftası tamamlanan Süper Lig'de haftalardır beklenen derbi beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirvedeki puan puana savaşı devam ediyor.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 18. hafta sona erdi.

Haftaya averajla liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe, derbide ağırladığı takipçisi Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürürken aynı puana sahip olan Galatasaray, 2. sırada yer aldı.

Trabzonspor'un Başakşehir'i konuk ettiği mücadele ​​​​​​​1-1'lik beraberlikle tamamlandı, Beşiktaş ise deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de görünüm

18. haftanın sonuçları:

Sivasspor-İstanbulspor: 1-0

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-3

Trabzonspor-Başakşehir: 1-1

Konyaspor-Kayserispor: 2-0

Adana Demirspor-Antalyaspor: 2-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0

Kasımpaşa-Rizespor: 2-2

Alanyaspor-Samsunspor: 3-1

Hatayspor-Beşiktaş: 1-2

Pendikspor-Ankaragücü: 1-1

Puan durumu: