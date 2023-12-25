Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu

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Süper Lig'de 18. hafta sona erdi.
Haftaya averajla liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe, derbide ağırladığı takipçisi Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürürken aynı puana sahip olan Galatasaray, 2. sırada yer aldı.
Trabzonspor'un Başakşehir'i konuk ettiği mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı, Beşiktaş ise deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'de görünüm
18. haftanın sonuçları:
Sivasspor-İstanbulspor: 1-0
Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-3
Trabzonspor-Başakşehir: 1-1
Konyaspor-Kayserispor: 2-0
Adana Demirspor-Antalyaspor: 2-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0
Kasımpaşa-Rizespor: 2-2
Alanyaspor-Samsunspor: 3-1
Hatayspor-Beşiktaş: 1-2
Pendikspor-Ankaragücü: 1-1
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