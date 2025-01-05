Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 19. haftanın fikstürü

Haber Merkezi

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi oynanan 3 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 yenerek puanını 39'a yükseltti ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Günün diğer karşılaşmalarında ise Kasımpaşa, Gaziantep FK ile 2-2, Bodrum FK ise Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Önceki gün oynanan müsabakada zirvede yer alan namağlup Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

18. haftanın sonuçları:

Rizespor-Beşiktaş: 1-1

Alanyaspor-Konyaspor: 2-1

Adana Demirspor-Başakşehir: 0-1

Antalyaspor-Eyüpspor: 1-4

Galatasaray-Göztepe: 2-1

Samsunspor-Trabzonspor: 2-1

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-2

Bodrum FK-Kayserispor: 1-1

Fenerbahçe-Hatayspor: 2-1

19. haftanın programı:

11 Ocak Cumartesi

13.30 Kayserispor-Samsunspor

16.00 Hatayspor-Rizespor

19.00 Beşiktaş-Bodrum FK

12 Ocak Pazar

13.30 Sivasspor-Alanyaspor

16.00 Trabzonspor-Antalyaspor

19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor

19.00 Başakşehir-Galatasaray

13 Ocak Pazartesi

20.00 Konyaspor-Fenerbahçe

20.00 Göztepe-Kasımpaşa