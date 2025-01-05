Süper Lig'de 18. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 19. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi oynanan 3 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Hatayspor'u 2-1 yenerek puanını 39'a yükseltti ve lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.
Günün diğer karşılaşmalarında ise Kasımpaşa, Gaziantep FK ile 2-2, Bodrum FK ise Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Önceki gün oynanan müsabakada zirvede yer alan namağlup Galatasaray, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
18. haftanın sonuçları:
Rizespor-Beşiktaş: 1-1
Alanyaspor-Konyaspor: 2-1
Adana Demirspor-Başakşehir: 0-1
Antalyaspor-Eyüpspor: 1-4
Galatasaray-Göztepe: 2-1
Samsunspor-Trabzonspor: 2-1
Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-2
Bodrum FK-Kayserispor: 1-1
Fenerbahçe-Hatayspor: 2-1
19. haftanın programı:
11 Ocak Cumartesi
13.30 Kayserispor-Samsunspor
16.00 Hatayspor-Rizespor
19.00 Beşiktaş-Bodrum FK
12 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor-Alanyaspor
16.00 Trabzonspor-Antalyaspor
19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor
19.00 Başakşehir-Galatasaray
13 Ocak Pazartesi
20.00 Konyaspor-Fenerbahçe
20.00 Göztepe-Kasımpaşa
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