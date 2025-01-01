Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu
Haber Merkezi

Süper Lig’de sezonun ilk yarısının ardından verilen ara tamamlandı.

Ligde 18. haftada heyecanı 3 Ocak Cuma, 4 Ocak Cumartesi ve 5 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Söz konusu mücadelelerde görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.

HAFTANIN HAKEMLERİ

3 Ocak Cuma:

20.00 Alanyaspor-Konyaspor: Zorbay Küçük

20.00 Rizespor-Beşiktaş: Ozan Ergün

4 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 Antalyaspor-Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu

20.00 Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

5 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın

16.00 Bodrum FK-Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe-Hatayspor: Oğuzhan Çakır

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Emre Çalışkan
Editor