Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri belli oldu

Haber Merkezi
Süper Lig’de sezonun ilk yarısının ardından verilen ara tamamlandı.
Ligde 18. haftada heyecanı 3 Ocak Cuma, 4 Ocak Cumartesi ve 5 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Söz konusu mücadelelerde görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.
HAFTANIN HAKEMLERİ
3 Ocak Cuma:
20.00 Alanyaspor-Konyaspor: Zorbay Küçük
20.00 Rizespor-Beşiktaş: Ozan Ergün
4 Ocak Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 Antalyaspor-Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Galatasaray-Göztepe: Alper Akarsu
20.00 Samsunspor-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
5 Ocak Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Cihan Aydın
16.00 Bodrum FK-Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe-Hatayspor: Oğuzhan Çakır
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