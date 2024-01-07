Süper Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 19. hafta sona erdi.
İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 5-1 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.
Konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray başa baş giden ve sıralamayı averajın belirlediği zirve yarışını sürdürdü.
Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Beşiktaş iç sahada üst üste üçüncü mağlubiyetini alırken Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'la geçti.
Süper Lig'de görünüm
19. haftanın sonuçları:
Gaziantep FK-Pendikspor: 2-2
Antalyaspor-Alanyaspor: 0-0
Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3
Rizespor-Hatayspor: 2-0
Başakşehir-Adana Demirspor: 0-0
Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1
Samsunspor-Fatih Karagümrük: 1-0
Kayserispor-Sivasspor: 1-3
İstanbulspor-Fenerbahçe: 1-5
Galatasaray-Konyaspor: 3-0
Puan durumu:
16. haftanın programı:
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları hafta içinde oynanacak.
9 Ocak Salı
17.00 Pendikspor-Antalyaspor
17.00 Alanyaspor-Ankaragücü
20.00 Kasımpaşa-Başakşehir
20.00 Rizespor-Beşiktaş
10 Ocak Çarşamba
17.00 Hatayspor-Gaziantep FK
17.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor
20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor
20.00 Fenerbahçe-Konyaspor
11 Ocak Perşembe
17.00 Sivasspor-Galatasaray
20.00 Trabzonspor-Samsunspor
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