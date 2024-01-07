Süper Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu
ensonhaber.com

Süper Lig'de 19. hafta sona erdi.

İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 5-1 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.

Konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray başa baş giden ve sıralamayı averajın belirlediği zirve yarışını sürdürdü.

Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Beşiktaş iç sahada üst üste üçüncü mağlubiyetini alırken Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'la geçti.

Süper Lig'de görünüm

19. haftanın sonuçları:

Gaziantep FK-Pendikspor: 2-2

Antalyaspor-Alanyaspor: 0-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 1-3

Rizespor-Hatayspor: 2-0

Başakşehir-Adana Demirspor: 0-0

Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1

Samsunspor-Fatih Karagümrük: 1-0

Kayserispor-Sivasspor: 1-3

İstanbulspor-Fenerbahçe: 1-5

Galatasaray-Konyaspor: 3-0

Puan durumu:

16. haftanın programı:

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları hafta içinde oynanacak.

9 Ocak Salı

17.00 Pendikspor-Antalyaspor

17.00 Alanyaspor-Ankaragücü

20.00 Kasımpaşa-Başakşehir

20.00 Rizespor-Beşiktaş

10 Ocak Çarşamba

17.00 Hatayspor-Gaziantep FK

17.00 Fatih Karagümrük-Kayserispor

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor

20.00 Fenerbahçe-Konyaspor

11 Ocak Perşembe

17.00 Sivasspor-Galatasaray

20.00 Trabzonspor-Samsunspor