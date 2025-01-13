Süper Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 20. haftanın fikstürü

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 19. hafta maçlarıyla sona erdi.
Galatasaray, hafta içinde Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Başakşehir ile bu kez ligde kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 50 yaptı ve sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitirdi.
Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-2 yenerken Bodrum FK'yi 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş ise 3 maç sonra galibiyete uzandı.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
19. haftanın sonuçları:
Kayserispor-Samsunspor: 0-1
Hatayspor-Rizespor: 1-2
Beşiktaş-Bodrum FK: 2-1
Sivasspor-Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor-Antalyaspor: 5-0
Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-0
Başakşehir-Galatasaray: 1-2
Konyaspor-Fenerbahçe: 2-3
Göztepe-Kasımpaşa: 5-0
20. haftanın programı:
17 Ocak Cuma
20.00 Hatayspor-Galatasaray
18 Ocak Cumartesi
13.30 Başakşehir-Rizespor
16.00 Gaziantep FK-Bodrum FK
19.00 Beşiktaş-Samsunspor
19 Ocak Pazar
13.30 Göztepe-Antalyaspor
16.00 Konyaspor-Kasımpaşa
19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe
19.00 Eyüpspor-Alanyaspor
20 Ocak Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Sivasspor
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