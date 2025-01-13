Süper Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 20. haftanın fikstürü

Haber Merkezi

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 19. hafta maçlarıyla sona erdi.

Galatasaray, hafta içinde Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Başakşehir ile bu kez ligde kozlarını paylaştı.

Sarı-kırmızılılar deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 50 yaptı ve sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde bitirdi.

Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-2 yenerken Bodrum FK'yi 2-1'lik skorla geçen Beşiktaş ise 3 maç sonra galibiyete uzandı.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

19. haftanın sonuçları:

Kayserispor-Samsunspor: 0-1

Hatayspor-Rizespor: 1-2

Beşiktaş-Bodrum FK: 2-1

Sivasspor-Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor-Antalyaspor: 5-0

Gaziantep FK-Adana Demirspor: 1-0

Başakşehir-Galatasaray: 1-2

Konyaspor-Fenerbahçe: 2-3

Göztepe-Kasımpaşa: 5-0

20. haftanın programı:

17 Ocak Cuma

20.00 Hatayspor-Galatasaray

18 Ocak Cumartesi

13.30 Başakşehir-Rizespor

16.00 Gaziantep FK-Bodrum FK

19.00 Beşiktaş-Samsunspor

19 Ocak Pazar

13.30 Göztepe-Antalyaspor

16.00 Konyaspor-Kasımpaşa

19.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe

19.00 Eyüpspor-Alanyaspor

20 Ocak Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Sivasspor