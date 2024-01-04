Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri Süper Lig’in 19.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler, TFF tarafından açıklandı.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 19. haftada düdük çalacak hakemleri duyurdu.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçında Arda Kardeşler, Ankaragücü - Trabzonspor maçında Burak Şeker, İstanbulspor - Fenerbahçe maçında Volkan Bayarslan ve Galatasaray - Konyaspor maçında Ali Şansalan'ın görev yapacağı açıklandı.

İşte haftanın hakemleri:

Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın

Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker

Gaziantep - Pendikspor: Çağdaş Altay

İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge

Başakşehir - A.Demirspor: Turgut Doman

Samsunspor - Karagümrük: Emre Kargın

Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan

Kayserispor - Samsunspor: Alper Akarsu

2 isim ilk kez düdük çalacak

Öte yandan Emre Kargın ve Alper Akarsu, Süper Lig'de ilk kez görev yapacak iki hakem olarak göze çarptı.