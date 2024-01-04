Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri
ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 19. haftada düdük çalacak hakemleri duyurdu.

Beşiktaş - Kasımpaşa maçında Arda Kardeşler, Ankaragücü - Trabzonspor maçında Burak Şeker, İstanbulspor - Fenerbahçe maçında Volkan Bayarslan ve Galatasaray - Konyaspor maçında Ali Şansalan'ın görev yapacağı açıklandı.

İşte haftanın hakemleri:

Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın

Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker

Gaziantep - Pendikspor: Çağdaş Altay

İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge

Başakşehir - A.Demirspor: Turgut Doman

Samsunspor - Karagümrük: Emre Kargın

Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan

Kayserispor - Samsunspor: Alper Akarsu

2 isim ilk kez düdük çalacak

Öte yandan Emre Kargın ve Alper Akarsu, Süper Lig'de ilk kez görev yapacak iki hakem olarak göze çarptı.