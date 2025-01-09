Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu

Haber Merkezi
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
11 Ocak Cumartesi:
13.30 Kayserispor-Samsunspor: Zorbay Küçük
16.00 Hatayspor-Rizespor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Bodrum FK: Mehmet Türkmen
12 Ocak Pazar:
13.30 Sivasspor-Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Cihan Aydın
19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13 Ocak Pazartesi:
20.00 Konyaspor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
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