Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu
Haber Merkezi

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Samsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Hatayspor-Rizespor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Bodrum FK: Mehmet Türkmen

12 Ocak Pazar:

13.30 Sivasspor-Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Cihan Aydın

19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Ocak Pazartesi:

20.00 Konyaspor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

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Emre Çalışkan
Editor