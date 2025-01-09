Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu

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Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

11 Ocak Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Samsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Hatayspor-Rizespor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Bodrum FK: Mehmet Türkmen

12 Ocak Pazar:

13.30 Sivasspor-Alanyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Cihan Aydın

19.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Ocak Pazartesi:

20.00 Konyaspor-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk