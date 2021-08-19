Süper Lig'de 2. hafta hakemleri belli oldu

Yeni sezonun ikinci haftasında Süper Lig'de maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray'ın maçını, 1004 gün sonra Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Gaziantep ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi Ümit Öztürk, Fenerabhçe ile Antalyaspor arasındaki mücadeleyi Halil Umut Meler, Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki mücadeleyi Abdulkadir Bitigen, Galatasaray ile Hatayspor arasındaki mücadeleyi ise Hüseyin Göçek yönetecek.

HÜSEYİN GÖÇEK 2 YIL SONRA İLK DEFA…

Hüseyin Göçek, 1004 gün sonra bir Galatasaray maçına atandı. Göçek, son olarak Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede düdük çalmıştı.

Göçek'in, o dönem Galatasaray forması giyen Serdar Aziz'e gösterdiği kırmızı kart ve Konyaspor lehine 90. dakikada çaldığı penaltı büyük tartışma yaratmıştı.