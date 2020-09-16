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    Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler

    TFF, Süper Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemleri duyurdu. Başakşehir-Galatasaray mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 12:52
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    Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler

    Süper Lig'de geçtiğimiz hafta başlayan 2020-2021 sezonunun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

    Türkiye Futbol Federasyonu, ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

    HAFTANIN MAÇINI KARAOĞLAN YÖNETECEK

    Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

    Denizlispor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
    Beşiktaş - Antalyaspor: Halil Umut Meler
    Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
    Fenerbahçe - Hatayspor: Ümit Öztürk

    DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

    Süper Lig de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler #1

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