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- Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler
Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler
TFF, Süper Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemleri duyurdu. Başakşehir-Galatasaray mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.
- Haber Merkezi
- 16.09.2020 - 12:52
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta başlayan 2020-2021 sezonunun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
HAFTANIN MAÇINI KARAOĞLAN YÖNETECEK
Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak kritik mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
Denizlispor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
Beşiktaş - Antalyaspor: Halil Umut Meler
Başakşehir - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe - Hatayspor: Ümit Öztürk
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