Süper Lig'de 2. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 3. haftanın fikstürü

Süper Lig'de yeni sezonun 2. haftası sona erdi.
Haftanın en gollü maçları Başakşehir-Alanyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor arasında oynanırken bu müsabakalarda 6'şar gol kaydedildi.
Beşiktaş ile Galatasaray, ilk 2 haftayı kayıpsız geçti.
Fenerbahçe, ilk puan kaybını Göztepe deplasmanında yaşadı.
Adana Demirspor, Bodrum FK ve Kayserispor ise henüz puanla tanışamadı.
Trabzonspor, haftayı BAY geçerken 9 karşılaşmada toplam 33 gol atıldı.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
2. haftanın sonuçları:
Konyaspor - Galatasaray: 1-2
Kayserispor - Sivasspor: 1-2
Göztepe - Fenerbahçe: 2-2
Adana Demirspor - Rizespor: 1-2
Başakşehir - Alanyaspor: 4-2
Gaziantep FK - Samsunspor: 0-1
Beşiktaş - Antalyaspor: 4-2
Eyüpspor - Bodrum FK: 4-1
Hatayspor - Kasımpaşa: 1-1
Puan durumu:
3. haftanın programı:
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