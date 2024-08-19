Süper Lig'de 2. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 3. haftanın fikstürü
Haber Merkezi

Süper Lig'de yeni sezonun 2. haftası sona erdi.

Haftanın en gollü maçları Başakşehir-Alanyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor arasında oynanırken bu müsabakalarda 6'şar gol kaydedildi.

ile Galatasaray, ilk 2 haftayı kayıpsız geçti.

Fenerbahçe, ilk puan kaybını Göztepe deplasmanında yaşadı.

Adana Demirspor, Bodrum FK ve Kayserispor ise henüz puanla tanışamadı.

Trabzonspor, haftayı BAY geçerken 9 karşılaşmada toplam 33 gol atıldı.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

2. haftanın sonuçları:

Konyaspor - Galatasaray: 1-2

Kayserispor - Sivasspor: 1-2

Göztepe - Fenerbahçe: 2-2

Adana Demirspor - Rizespor: 1-2

Başakşehir - Alanyaspor: 4-2

Gaziantep FK - Samsunspor: 0-1

Beşiktaş - Antalyaspor: 4-2

Eyüpspor - Bodrum FK: 4-1

Hatayspor - Kasımpaşa: 1-1

Puan durumu:

3. haftanın programı:

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