Süper Lig'de 2. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 3. haftanın fikstürü Süper Lig'de sezonunun 2. haftası da tamamlanırken futbolseverler 33 gol izleme şansı yakaladı.

Haber Merkezi

Süper Lig'de yeni sezonun 2. haftası sona erdi.

Haftanın en gollü maçları Başakşehir-Alanyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor arasında oynanırken bu müsabakalarda 6'şar gol kaydedildi.

Beşiktaş ile Galatasaray, ilk 2 haftayı kayıpsız geçti.

Fenerbahçe, ilk puan kaybını Göztepe deplasmanında yaşadı.

Adana Demirspor, Bodrum FK ve Kayserispor ise henüz puanla tanışamadı.

Trabzonspor, haftayı BAY geçerken 9 karşılaşmada toplam 33 gol atıldı.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

2. haftanın sonuçları:

Konyaspor - Galatasaray: 1-2

Kayserispor - Sivasspor: 1-2

Göztepe - Fenerbahçe: 2-2

Adana Demirspor - Rizespor: 1-2

Başakşehir - Alanyaspor: 4-2

Gaziantep FK - Samsunspor: 0-1

Beşiktaş - Antalyaspor: 4-2

Eyüpspor - Bodrum FK: 4-1

Hatayspor - Kasımpaşa: 1-1

Puan durumu:

3. haftanın programı: