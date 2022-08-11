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- Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig tüm hızıyla devam ederken 2. haftada düdük çalacak hakemler de açıklandı.
- 11.08.2022 - 12:59
- Güncelleme : 11.08.2022 - 13:01
Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın açılış maçında Trabzonspor, Hatayspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçında Kadir Sağlam görev yapacak.
Beşiktaş'ın Alanyaspor karşılaşmasına Yasin Kol atanırken, Kasımpaşa Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.