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    Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig tüm hızıyla devam ederken 2. haftada düdük çalacak hakemler de açıklandı.
    • 11.08.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 13:01
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    Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Haftanın açılış maçında Trabzonspor, Hatayspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçında Kadir Sağlam görev yapacak.

    Beşiktaş'ın Alanyaspor karşılaşmasına Yasin Kol atanırken, Kasımpaşa Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.

    Tüm maçların hakem atamaları

    Süper Lig de 2. haftanın hakemleri belli oldu #1


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