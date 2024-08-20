Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 2. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı. Kayıtlarda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarındaki pozisyonlar yer aldı.

Haber Merkezi

Süper Lig’de yeni sezonun 2. haftası dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Haftanın en gollü maçları Başakşehir - Alanyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor arasında oynanırken bu müsabakalarda 6'şar gol kaydedildi.

Beşiktaş ile Galatasaray ilk 2 haftayı kayıpsız geçti. Fenerbahçe ilk puan kaybını İzmir'de Göztepe karşısında yaşadı.

Adana Demirspor, Bodrum FK ve Kayserispor ise henüz puanla tanışamadı.

Trabzonspor haftayı BAY geçerken, 9 karşılaşmada toplam 33 gol atıldı.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Geride kalan bu maçların ardından ise Türkiye Futbol Federasyonu her hafta olduğu gibi haftanın VAR kayıtlarını paylaştı.

TFF'nin YouTube hesabından paylaşılan videoda hakemlerin VAR'a gittiği anlardan pozisyonlar yer aldı.

İşte TFF tarafından paylaşılan haftanın VAR kayıtları:

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI ICARDI'NİN İPTAL OLAN GOLÜ

VAR: Galatasaraylı oyuncu, Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Onun için sahada inceleme öneriyorum.



Direnç Tonusluoğlu: Geldim ağabey.



VAR: Konyalı, Galatasaraylı'nın ayağına vurduğu için topa vuruyor. Topa Galatasaraylı topa temas etmiş oluyor.



Direnç Tonusluoğlu: Galatasaraylı oyuncu topa değemiyor doğru mu? Başka bir açınız var mı?



VAR: Sana şimdi başka bir açı daha göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor.



Direnç Tonusluoğlu: Tamam ağabey gördüm. Faul ile oyuna başlayacağım, golü iptal ediyorum.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE ROMULO'NUN İPTAL EDİLEN GOLÜ

VAR: Potansiyel bir gol iptali için sana sahada inceleme öneriyorum. Hücum faul.



Kadir Sağlam: Geldim, hiç sesin gelmiyor. Tamam gördüm, golü iptal ediyorum. Faul ile başlayacağım.



VAR: APP'de olduğunu göstereceğim bekle, sonuna kadar izleteceğim sana.



Kadir Sağlam: Tamam göster. Tamam.



VAR: Ayaktaki temas anına bir daha gel, zoom yap burada dur.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI, GÜRAY VURAL'IN RAFA SILVA'YA FAULÜ

VAR: Mehmet, potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum.



Mehmet Türkmen: Tamam geliyorum.



VAR: Haydi gel.



VAR: İlk ayağın esnemesini gösteriyorum sana.



Mehmet Türkmen: Temas noktası.



VAR: Evet kramponun çivileri, hız, şiddet, temas noktası, ayağın esnemesi.



Mehmet Türkmen: Kramponun çivileri, ayak gergin, rakibin sağlığını tehlikeye atıyor. Norma hızda da oynatır mısın? Başka bir açı daha ver. Gördüm ağabey tamam. 11 numara, sarı kart iptal, kırmızı kart.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

DENİZ ÇOBAN'IN PAYLAŞIMI

Öte yandan eski hakem Deniz Çoban, yaptığı paylaşımla VAR kayıtlarına eleştirilerde bulundu.

Çoban, şu ifadeleri kullandı: