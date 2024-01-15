Süper Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 21. hafta fikstürü
ensonhaber.com

Süper Lig'de 20. hafta Galatasaray-Kayserispor karşılaşmasıyla tamamlandı.

Haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 51'e yükseltti, puan farkını korudu.

Gaziantep FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı ilk maçta konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0'la geçerek puanını 35'e yükseltti.

Süper Lig'de görünüm

20. haftanın sonuçları:

Hatayspor-Pendikspor: 1-1

Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-1

Başakşehir-Alanyaspor: 3-2

Rizespor-Adana Demirspor: 1-0

Beşiktaş-Fatih Karagümrük: 3-0

İstanbulspor-Konyaspor: 0-0

Samsunspor-Sivasspor: 2-0

Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-1

Galatasaray-Kayserispor: 2-1

Puan durumu:

21. haftanın programı:

20 Ocak Cumartesi

13.30 Kasımpaşa-Hatayspor

16.00 Fatih Karagümrük-Başakşehir

16.00 Alanyaspor-Rizespor

19.00 Adana Demirspor-Ankaragücü

19.00 Pendikspor-Beşiktaş

21 Ocak Pazar

13.30 Sivasspor-Gaziantep FK

16.00 Konyaspor-Antalyaspor

16.00 Fenerbahçe-Samsunspor

19.00 Trabzonspor-Galatasaray

22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor-İstanbulspor