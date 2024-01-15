Süper Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 21. hafta fikstürü

Süper Lig'de 20. hafta Galatasaray-Kayserispor karşılaşmasıyla tamamlandı.
Haftaya Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde giren Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 51'e yükseltti, puan farkını korudu.
Gaziantep FK deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe puanını 53'e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde çıktığı ilk maçta konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-0'la geçerek puanını 35'e yükseltti.
Süper Lig'de görünüm
20. haftanın sonuçları:
Hatayspor-Pendikspor: 1-1
Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-1
Başakşehir-Alanyaspor: 3-2
Rizespor-Adana Demirspor: 1-0
Beşiktaş-Fatih Karagümrük: 3-0
İstanbulspor-Konyaspor: 0-0
Samsunspor-Sivasspor: 2-0
Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1
Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-1
Galatasaray-Kayserispor: 2-1
Puan durumu:
21. haftanın programı:
20 Ocak Cumartesi
13.30 Kasımpaşa-Hatayspor
16.00 Fatih Karagümrük-Başakşehir
16.00 Alanyaspor-Rizespor
19.00 Adana Demirspor-Ankaragücü
19.00 Pendikspor-Beşiktaş
21 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor-Gaziantep FK
16.00 Konyaspor-Antalyaspor
16.00 Fenerbahçe-Samsunspor
19.00 Trabzonspor-Galatasaray
22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor-İstanbulspor
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