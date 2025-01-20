Süper Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 21. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 20. hafta Trabzonspor'un konuk ettiği Sivasspor'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardığı mücadeleyle sona erdi.
Geride kalan haftada lider Galatasaray, düşme hattındaki takımlardan Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak bu sezon deplasmanda ilk kez puan kaybı yaşadı.
Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada konuk olduğu son sıradaki Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti ve zirvedeki puan farkını 6'ya indirdi.
Beşiktaş ise evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
20. haftanın sonuçları:
Hatayspor-Galatasaray: 1-1
Başakşehir-Rizespor: 2-0
Gaziantep FK-Bodrum FK: 0-0
Beşiktaş-Samsunspor: 0-0
Göztepe-Antalyaspor: 1-0
Konyaspor-Kasımpaşa: 3-3
Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-4
Eyüpspor-Alanyaspor: 3-0
Trabzonspor-Sivasspor: 4-0
21. haftanın programı:
24 Ocak Cuma
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK
25 Ocak Cumartesi
13.30 Sivasspor-Kayserispor
16.00 Alanyaspor-Başakşehir
19.00 Galatasaray-Konyaspor
26 Ocak Pazar
13.30 Rizespor-Adana Demirspor
16.00 Bodrum FK-Eyüpspor
16.00 Antalyaspor-Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe-Göztepe
27 Ocak Pazartesi
20.00 Kasımpaşa-Hatayspor
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