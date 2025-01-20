Süper Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 21. haftanın fikstürü

AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 20. hafta Trabzonspor'un konuk ettiği Sivasspor'u 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardığı mücadeleyle sona erdi.

Geride kalan haftada lider Galatasaray, düşme hattındaki takımlardan Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak bu sezon deplasmanda ilk kez puan kaybı yaşadı.

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada konuk olduğu son sıradaki Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti ve zirvedeki puan farkını 6'ya indirdi.

Beşiktaş ise evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

20. haftanın sonuçları:

Hatayspor-Galatasaray: 1-1

Başakşehir-Rizespor: 2-0

Gaziantep FK-Bodrum FK: 0-0

Beşiktaş-Samsunspor: 0-0

Göztepe-Antalyaspor: 1-0

Konyaspor-Kasımpaşa: 3-3

Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-4

Eyüpspor-Alanyaspor: 3-0

Trabzonspor-Sivasspor: 4-0

21. haftanın programı:

24 Ocak Cuma

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK

25 Ocak Cumartesi

13.30 Sivasspor-Kayserispor

16.00 Alanyaspor-Başakşehir

19.00 Galatasaray-Konyaspor

26 Ocak Pazar

13.30 Rizespor-Adana Demirspor

16.00 Bodrum FK-Eyüpspor

16.00 Antalyaspor-Beşiktaş

19.00 Fenerbahçe-Göztepe

27 Ocak Pazartesi

20.00 Kasımpaşa-Hatayspor