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Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 20. haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
- Haber Merkezi
- 18.01.2021 - 14:06
- Güncelleme : 18.01.2021 - 14:33
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
HAFTANIN HAKEMLERİ
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor - Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen, Galatasaray - Denizlispor maçını Suat Arslanboğa, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan ve Sivasspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
MHK, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakemi Ümit Öztürk ve VAR Erkan Özdamar ikilisine üst üste ikinci hafta da görev vermedi.
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