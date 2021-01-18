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    Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 20. haftanın önemli maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 14:33
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    Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    HAFTANIN HAKEMLERİ

    TFF'den yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor - Konyaspor maçını Abdulkadir Bitigen, Galatasaray - Denizlispor maçını Suat Arslanboğa, Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan ve Sivasspor - Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    MHK, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hakemi Ümit Öztürk ve VAR Erkan Özdamar ikilisine üst üste ikinci hafta da görev vermedi.

    Tüm maçların hakemlerini görmek için tıklayınız.

    Süper Lig de 20. haftanın hakemleri #1

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