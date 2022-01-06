- Haberler
- Futbol Haberleri
- Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 12:41
Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Ligin 20'nci haftasında görev alacak hakemler şöyle:
7 OCAK CUMA
20:00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)
8 OCAK CUMARTESİ
13:30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)
16:00 Alanyaspor - Başakşehir FK (Mustafa Kürşad Filiz)
16:00 Kasımpaşa - Hatayspor (Sarper Barış Saka)
19:00 Galatasaray - Giresunspor (Arda Kardeşler)
9 OCAK PAZAR
13:30 Konyaspor - Sivasspor (Cüneyt Çakır)
16:00 Göztepe - Antalyaspor (Hüseyin Göçek)
16:00 Kayserispor - Altay (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Rizespor - Beşiktaş (Alper Ulusoy)
10 OCAK PAZARTESİ
20:00 Fenerbahçe - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)