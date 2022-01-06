Euro
15.5302
0.42%
Dolar
13.7031
0.26%
Altın
795.6560
0.10%
Borsa
2,006.34
0.05%
Bitcoin
598.700
-4.62%
BTXN Coin
32.26
-4.83%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

    Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı

    Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

    Ligin 20'nci haftasında görev alacak hakemler şöyle:

    7 OCAK CUMA

    20:00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus)

    8 OCAK CUMARTESİ

    13:30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük (Zorbay Küçük)

    16:00 Alanyaspor - Başakşehir FK (Mustafa Kürşad Filiz)

    16:00 Kasımpaşa - Hatayspor (Sarper Barış Saka)

    19:00 Galatasaray  - Giresunspor (Arda Kardeşler)

    9 OCAK PAZAR

    13:30 Konyaspor - Sivasspor (Cüneyt Çakır)

    16:00 Göztepe - Antalyaspor (Hüseyin Göçek)

    16:00 Kayserispor - Altay (Yaşar Kemal Uğurlu)

    19:00 Rizespor - Beşiktaş (Alper Ulusoy)

    10 OCAK PAZARTESİ

    20:00 Fenerbahçe  - Adana Demirspor (Halil Umut Meler)


    Görüş Bildir