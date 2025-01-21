Süper Lig'de 20. haftanın VAR kayıtları yayınlandı

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 20. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda Hatayspor - Galatasaray, Başakşehir - Rizespor ve Adana Demirspor - Fenerbahçe maçlarındaki kayıtlar yer aldı.

HATAYSPOR - GALATASARAY

Hatayspor - Galatasaray müsabakasının 53. dakikasında gelişen konuk ekip atağı sonrası hakem Cihan Aydın, potansiyel penaltı incelemesi için VAR’dan uyarı aldı. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Aydın, ceza sahası içerisinde Mertens’in Cemali tarafından düşürüldüğünü tespit ederek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.

BAŞAKŞEHİR - RİZESPOR

Başakşehir - Rizespor maçının 75. dakikasında VAR, hakem Oğuzhan Çakır’ı penaltı incelemesi için kenara çağırdı. Ceza sahasındaki pozisyonu izleyen Çakır, Rizesporlu futbolcu Ghezzal’ın düşürüldüğünü belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE

Adana Demirspor - Fenerbahçe mücadelesinin 50. dakikasında sarı-lacivertlilerin Youssef En-Nesyri ile bulduğu gol sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR monitörüne geldi. Gol öncesi İrfan Can Kahveci’nin Maestro ile girdiği ikili mücadelede faul yaptığını belirleyen hakem Meler, golü iptal ederek ev sahibi lehine faul çaldı.

Aynı müsabakanın 63. dakikasında İrfan Can Kahveci’nin attığı gol sonrası hakem Halil Umut Meler, VAR’dan sahada inceleme önerisiyle kenara geldi. Pozisyonu izleyen Meler, En-Nesyri’nin topa vurmak isterken Tolga’ya faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)