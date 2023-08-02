Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda görev alacak hakemler belli oldu

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TFF, Süper Lig'in yeni sezonunda görev alacak ve Video Yardımcı Hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde şu isimlere yer verildi:

Hakemler

1- ÇAĞDAŞ ALTAY - İSTANBUL

2- MERT GÜZENGE - İSTANBUL

3- METE KALKAVAN - İSTANBUL

4- MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ - İSTANBUL

5- TUGAY KAAN NUMANOĞLU - İSTANBUL

6- VOLKAN BAYARSLAN - İSTANBUL

7- ALİ ŞANSALAN - ÇANAKKALE

8- ARDA KARDEŞLER - BURSA

9- ATİLLA KARAOĞLAN - SAKARYA

10- CİHAN AYDIN - BURSA

11- ERKAN ÖZDAMAR - ÇANAKKALE

12- TURGUT DOMAN - ESKİŞEHİR

13- ABDULKADİR BİTİGEN - KAYSERİ

14- BURAK PAKKAN - ANKARA

15- KADİR SAĞLAM - ANKARA

16- YAŞAR KEMAL UĞURLU - ANKARA

17- BAHATTİN ŞİMŞEK - AYDIN

18- DİRENÇ TONUSLUOĞLU - İZMİR

19- HALİL UMUT MELER - İZMİR

20- ÜMİT ÖZTÜRK - DENİZLİ

21- YİĞİT ARSLAN - İZMİR

22- BURAK ŞEKER - ANTALYA

23- MURAT ERDOĞAN - ANTALYA

24- SARPER BARIŞ SAKA - ANTALYA

25- YASİN KOL - TRABZON

26- ZORBAY KÜÇÜK - ADANA

VAR hakemleri

1- EMRE MALOK - İSTANBUL

2- HÜSEYİN GÖÇEK - İSTANBUL

3- ONUR ÖZÜTOPRAK - İSTANBUL

4- ÖZGÜR YANKAYA - EDİRNE

5- ALPER ÇETİN - KOCAELİ

6- ERKAN ENGİN - SAKARYA

7- SUAT ARSLANBOĞA - ESKİŞEHİR

8- MUSTAFA İLKER COŞKUN - ANKARA

9- SERKAN TOKAT - ANKARA

10- ALPER ULUSOY - İZMİR

11- HAKAN CEYLAN - İZMİR

12- KORAY GENÇERLER - MANİSA

13- MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU - ANTALYA

14- BÜLENT BİRİNCİOĞLU - TRABZON