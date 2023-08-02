Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda görev alacak hakemler belli oldu

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TFF, Süper Lig'in yeni sezonunda görev alacak Hakem ve Video Yardımcı Hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde şu isimlere yer verildi:
Hakemler
1- ÇAĞDAŞ ALTAY - İSTANBUL
2- MERT GÜZENGE - İSTANBUL
3- METE KALKAVAN - İSTANBUL
4- MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ - İSTANBUL
5- TUGAY KAAN NUMANOĞLU - İSTANBUL
6- VOLKAN BAYARSLAN - İSTANBUL
7- ALİ ŞANSALAN - ÇANAKKALE
8- ARDA KARDEŞLER - BURSA
9- ATİLLA KARAOĞLAN - SAKARYA
10- CİHAN AYDIN - BURSA
11- ERKAN ÖZDAMAR - ÇANAKKALE
12- TURGUT DOMAN - ESKİŞEHİR
13- ABDULKADİR BİTİGEN - KAYSERİ
14- BURAK PAKKAN - ANKARA
15- KADİR SAĞLAM - ANKARA
16- YAŞAR KEMAL UĞURLU - ANKARA
17- BAHATTİN ŞİMŞEK - AYDIN
18- DİRENÇ TONUSLUOĞLU - İZMİR
19- HALİL UMUT MELER - İZMİR
20- ÜMİT ÖZTÜRK - DENİZLİ
21- YİĞİT ARSLAN - İZMİR
22- BURAK ŞEKER - ANTALYA
23- MURAT ERDOĞAN - ANTALYA
24- SARPER BARIŞ SAKA - ANTALYA
25- YASİN KOL - TRABZON
26- ZORBAY KÜÇÜK - ADANA
VAR hakemleri
1- EMRE MALOK - İSTANBUL
2- HÜSEYİN GÖÇEK - İSTANBUL
3- ONUR ÖZÜTOPRAK - İSTANBUL
4- ÖZGÜR YANKAYA - EDİRNE
5- ALPER ÇETİN - KOCAELİ
6- ERKAN ENGİN - SAKARYA
7- SUAT ARSLANBOĞA - ESKİŞEHİR
8- MUSTAFA İLKER COŞKUN - ANKARA
9- SERKAN TOKAT - ANKARA
10- ALPER ULUSOY - İZMİR
11- HAKAN CEYLAN - İZMİR
12- KORAY GENÇERLER - MANİSA
13- MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU - ANTALYA
14- BÜLENT BİRİNCİOĞLU - TRABZON