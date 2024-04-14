Süper Lig'de 2024 yılının en skoreri Semih Kılıçsoy oldu Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Samsunspor maçında da boş geçmedi ve bu yıl attığı 9 gol ve yaptığı 3 asistle Süper Lig'de 2024'ün en çok skor katkısı veren ismi oldu.

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Süper Lig’in 32’nci haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona ererken maçın ardından Beşiktaş'ta Fernando Santos görevinden alındı.

Siyah-beyazlı ekip 18’inci dakikada Semih Kılıçsoy’un golüyle öne geçerken 68’inci dakikada Emre Kılınç attığı golle skoru belirledi.

2024 yılının en skorer ismi

Bu müsabakada Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy yine farkını konuşturdu.

Rakip ağları havalandırarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Semih, 2024 yılında Süper Lig'de en fazla gol katkısı veren oyuncu oldu.

2024 yılı içerisinde ligde 9. golüne imza atan genç golcünün 3 de asisti bulunuyor.

Semih Kılıçsoy böylece 12 gole direkt katkı sağlayarak 2024 yılında bu alanda zirvede yer aldı.

Beşiktaş, tarihine geçti

Bu arada toplam gol sayısını 10'a yükselten Semih, aynı zamanda 18 yaş 242 gün ile Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci oyuncu oldu.

Bu kategoride ilk sırada ise 18 yaş 127 gün ile Oktay Derelioğlu bulunuyor.