Süper Lig'de 20'nci haftanın hakemleri
Haber Merkezi

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 20. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri duyurdu.

Hakemlerin, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile atandığı vurgulandı.

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İşte bu haftanın hakemleri:

Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın

Başakşehir - Rizespor: Oğuzhan Çakır

Gaziantep FK - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu

Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam

Göztepe - Antalyaspor: Çağdaş Altay

Konyaspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Eyüpspor - Alanyaspor: Yasin Kol

Trabzonspor - Sivasspor: Zorbay Küçük

CEZA ALAN HAKEMLER

MHK, geçtiğimiz haftalardaki yönetimleri nedeniyle üç hakeme bu hafta görev vermedi.

Direnç Tonusluoğlu: Konyaspor - Fenerbahçe maçındaki yönetimi nedeniyle dinlendiriliyor.

Atilla Karaoğlan: Başakşehir - Galatasaray maçındaki yönetimi sonrası bu hafta kadroda yer almadı.

Mehmet Türkmen: Beşiktaş - Bodrum FK maçındaki performansı sebebiyle görev almadı.

YABANCI VAR GELİYOR

Öte yandan Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemlerine geçileceğini açıkladı.

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Ercan Ertan
Muhabir