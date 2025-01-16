Süper Lig'de 20'nci haftanın hakemleri

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 20. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemleri duyurdu.
Hakemlerin, geçtiğimiz günlerde tanıtılan Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile atandığı vurgulandı.
İşte bu haftanın hakemleri:
Hatayspor - Galatasaray: Cihan Aydın
Başakşehir - Rizespor: Oğuzhan Çakır
Gaziantep FK - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
Beşiktaş - Samsunspor: Kadir Sağlam
Göztepe - Antalyaspor: Çağdaş Altay
Konyaspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
Adana Demirspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Eyüpspor - Alanyaspor: Yasin Kol
Trabzonspor - Sivasspor: Zorbay Küçük
CEZA ALAN HAKEMLER
MHK, geçtiğimiz haftalardaki yönetimleri nedeniyle üç hakeme bu hafta görev vermedi.
Direnç Tonusluoğlu: Konyaspor - Fenerbahçe maçındaki yönetimi nedeniyle dinlendiriliyor.
Atilla Karaoğlan: Başakşehir - Galatasaray maçındaki yönetimi sonrası bu hafta kadroda yer almadı.
Mehmet Türkmen: Beşiktaş - Bodrum FK maçındaki performansı sebebiyle görev almadı.
YABANCI VAR GELİYOR
Öte yandan Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemlerine geçileceğini açıkladı.
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