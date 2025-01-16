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Süper Lig'de 20'nci haftanın hakemleri

Süper Lig'de 20'nci haftanın hakemleri Süper Lig’de 20. haftanın hakemleri açıklandı. MHK'nin yeni Veri Tabanlı Atama Sistemi ile belirlenen hakem listesi dikkat çekti. Geçtiğimiz haftalarda tartışılan üç hakeme bu hafta görev verilmedi.