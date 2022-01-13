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    Süper Lig'de 21'inci hafta hakemleri

    Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 13:04
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    Süper Lig'de 21'inci hafta hakemleri

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

    Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

    14 OCAK CUMA:

    20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe - Cüneyt Çakır

    20.00 Beşiktaş -Gaziantep FK - Arda Kardeşler

    Süper Lig de 21 inci hafta hakemleri #1

    15 OCAK CUMARTESİ:

    13.30 Adana Demirspor-Kayserispor (Yeni Adana) Sarper Barış Saka

    16.00 Fatih Karagümrük-Rizespor (Atatürk Olimpiyat) Ümit Öztürk

    16.00 Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül) Mete Kalkavan

    19.00 Antalyaspor- Fenerbahçe (Antalya) Atilla Karaoğlan

    Süper Lig de 21 inci hafta hakemleri #2

    16 OCAK PAZAR:

    13.30 Altay-Alanyaspor (Alsancak Mustafa Denizli) Volkan Bayarslan

    16.00 Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak) Yaşar Kemal Uğurlu

    19.00 Hatayspor- Galatasaray (Yeni Hatay) Erkan Özdamar

    Süper Lig de 21 inci hafta hakemleri #3


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