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Süper Lig'de 21'inci hafta hakemleri
Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
- Haber Merkezi
- 13.01.2022 - 12:08
- Güncelleme : 13.01.2022 - 13:04
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
14 OCAK CUMA:
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe - Cüneyt Çakır
20.00 Beşiktaş -Gaziantep FK - Arda Kardeşler
15 OCAK CUMARTESİ:
13.30 Adana Demirspor-Kayserispor (Yeni Adana) Sarper Barış Saka
16.00 Fatih Karagümrük-Rizespor (Atatürk Olimpiyat) Ümit Öztürk
16.00 Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül) Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor- Fenerbahçe (Antalya) Atilla Karaoğlan
16 OCAK PAZAR:
13.30 Altay-Alanyaspor (Alsancak Mustafa Denizli) Volkan Bayarslan
16.00 Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak) Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Hatayspor- Galatasaray (Yeni Hatay) Erkan Özdamar