Süper Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 22. haftanın fikstürü
Haber Merkezi

Süper Lig'de 21. hafta sona erdi.

Lider Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçerken takipçisi Fenerbahçe ise geriye düştüğü Göztepe maçını kazanmayı başardı.

Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından 1 puanla dönerek son 5 maçta 4. beraberliğini yaşadı.

GOL YAĞMURU YAŞANDI

Cumartesi gündüz maçlarında gol düelloları yaşanırken tarihi sonuçlar da alındı.

Sivasspor, Kayserispor'u 5-2'lik skorla mağlup ederken Alanyaspor da Başakşehir'i 5-4 yendi.

Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4'lük skorla devirdi.

Oynanan 9 müsabakada toplam 42 gol atılırken sezonun en gollü haftası geride kaldı.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

21. haftanın sonuçları:

Samsunspor-Gaziantep FK: 2-1

Sivasspor-Kayserispor: 5-2

Alanyaspor-Başakşehir: 5-4

Galatasaray-Konyaspor: 1-0

Rizespor-Adana Demirspor: 3-2

Bodrum FK-Eyüpspor: 0-1

Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1

Fenerbahçe-Göztepe: 3-2

Kasımpaşa-Hatayspor: 5-4

22. haftanın programı:

31 Ocak Cuma

20.00 Konyaspor-Bodrum FK

20.00 Eyüpspor-Sivasspor

1 Şubat Cumartesi

13.30 Hatayspor-Antalyaspor

16.00 Kayserispor-Trabzonspor

19.00 Başakşehir-Samsunspor

2 Şubat Pazar

13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa

16.00 Göztepe-Alanyaspor

19.00 Fenerbahçe-Rizespor

3 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray

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Göktürk Sönmez
Editor