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Süper Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 22. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 22. haftanın fikstürü Süper Lig'de 21. hafta tamamlandı. 9 maçta 42 gol atılırken iki karşılaşmada 5-4'lük skorlar elde edildi. Zirve yarışındaki Galatasaray ile Fenerbahçe hata yapmadı.