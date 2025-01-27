Süper Lig'de 21. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 22. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 21. hafta sona erdi.
Lider Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçerken takipçisi Fenerbahçe ise geriye düştüğü Göztepe maçını kazanmayı başardı.
Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından 1 puanla dönerek son 5 maçta 4. beraberliğini yaşadı.
GOL YAĞMURU YAŞANDI
Cumartesi gündüz maçlarında gol düelloları yaşanırken tarihi sonuçlar da alındı.
Sivasspor, Kayserispor'u 5-2'lik skorla mağlup ederken Alanyaspor da Başakşehir'i 5-4 yendi.
Haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4'lük skorla devirdi.
Oynanan 9 müsabakada toplam 42 gol atılırken sezonun en gollü haftası geride kaldı.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
21. haftanın sonuçları:
Samsunspor-Gaziantep FK: 2-1
Sivasspor-Kayserispor: 5-2
Alanyaspor-Başakşehir: 5-4
Galatasaray-Konyaspor: 1-0
Rizespor-Adana Demirspor: 3-2
Bodrum FK-Eyüpspor: 0-1
Antalyaspor-Beşiktaş: 1-1
Fenerbahçe-Göztepe: 3-2
Kasımpaşa-Hatayspor: 5-4
22. haftanın programı:
31 Ocak Cuma
20.00 Konyaspor-Bodrum FK
20.00 Eyüpspor-Sivasspor
1 Şubat Cumartesi
13.30 Hatayspor-Antalyaspor
16.00 Kayserispor-Trabzonspor
19.00 Başakşehir-Samsunspor
2 Şubat Pazar
13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa
16.00 Göztepe-Alanyaspor
19.00 Fenerbahçe-Rizespor
3 Şubat Pazartesi
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray
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