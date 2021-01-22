Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri

Süper Lig'de 21. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 21. haftada zorlu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

21. HAFTANIN HAKEMLERİ

Buna göre Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. Beşiktaş-Göztepe maçını Ali Şansalan yönetirken Fenerbahçe-Kayserispor maçında ise Alper Ulusoy görev yapacak.

İşte yeni haftanın programı ve hakemleri: