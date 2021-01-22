- Haberler
- Futbol Haberleri
- Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri
Süper Lig'de 21. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
- Haber Merkezi
- 22.01.2021 - 11:57
- Güncelleme : 22.01.2021 - 12:12
Süper Lig'de 21. haftada zorlu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
21. HAFTANIN HAKEMLERİ
Buna göre Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. Beşiktaş-Göztepe maçını Ali Şansalan yönetirken Fenerbahçe-Kayserispor maçında ise Alper Ulusoy görev yapacak.
İşte yeni haftanın programı ve hakemleri: