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    Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 21. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 12:12
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    Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 21. haftada zorlu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

    21. HAFTANIN HAKEMLERİ

    Buna göre Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. Beşiktaş-Göztepe maçını Ali Şansalan yönetirken Fenerbahçe-Kayserispor maçında ise Alper Ulusoy görev yapacak.

    İşte yeni haftanın programı ve hakemleri:

    Süper Lig de 21. haftanın hakemleri #1

    Süper Lig de 21. haftanın hakemleri #2

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