Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu
Haber Merkezi

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı 24 Ocak Cuma, 25 Ocak Cumartesi, 26 Ocak Pazar ve 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

HAFTANIN HAKEMLERİ

24 Ocak Cuma:

20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Sivasspor-Kayserispor: Burak Pakkan

16.00 Alanyaspor-Başakşehir: Emre Kargın

19.00 Galatasaray-Konyaspor: Halil Umut Meler

26 Ocak Pazar:

13.30 Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

16.00 Bodrum FK-Eyüpspor: Ozan Ergün

16.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan

27 Ocak Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu

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Emre Çalışkan
Editor