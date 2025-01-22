Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu

Haber Merkezi
Süper Lig'de 21. hafta heyecanı 24 Ocak Cuma, 25 Ocak Cumartesi, 26 Ocak Pazar ve 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu haftaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.
HAFTANIN HAKEMLERİ
24 Ocak Cuma:
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
25 Ocak Cumartesi:
13.30 Sivasspor-Kayserispor: Burak Pakkan
16.00 Alanyaspor-Başakşehir: Emre Kargın
19.00 Galatasaray-Konyaspor: Halil Umut Meler
26 Ocak Pazar:
13.30 Rizespor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay
16.00 Bodrum FK-Eyüpspor: Ozan Ergün
16.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
19.00 Fenerbahçe-Göztepe: Atilla Karaoğlan
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Hatayspor: Muhammet Ali Metoğlu
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