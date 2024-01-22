Süper Lig'de 21. haftanın puan durumu: 22 Ocak 2024

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Süper Lig'in 21. haftası Kayserispor-İstanbulspor maçı dışında tamamlandı.
Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maç bu haftanın en çok konuşulan mücadelesi olurken sarı-kırmızılılar, deplasmandan 5-1'lik skorla döndü.
Haftaya 2 puan önde giren Fenerbahçe ise Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak avantajını kaybetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, sarı-lacivertlileri yakalayarak zirveye ortak oldu.
Şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş ise deplasmanda Pendikspor'a 4-0 yenilerek Santos'la birlikte gelen iyi havayı dağıttı.
İşte haftanın sonuçları:
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