Süper Lig'de 21. haftanın puan durumu: 22 Ocak 2024 Süper Lig'in 21. haftası tamamlanmak üzere... İşte haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

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Süper Lig'in 21. haftası Kayserispor-İstanbulspor maçı dışında tamamlandı.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan maç bu haftanın en çok konuşulan mücadelesi olurken sarı-kırmızılılar, deplasmandan 5-1'lik skorla döndü.

Haftaya 2 puan önde giren Fenerbahçe ise Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak avantajını kaybetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, sarı-lacivertlileri yakalayarak zirveye ortak oldu.

Şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş ise deplasmanda Pendikspor'a 4-0 yenilerek Santos'la birlikte gelen iyi havayı dağıttı.

İşte haftanın sonuçları: