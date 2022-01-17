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    Süper Lig'de 22. hafta hakemleri

    Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 12:22
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    Süper Lig'de 22. hafta hakemleri

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki maçları yönetecek hakemler MHK tarafından açıklandı.

    İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

    18 Ocak 2022 Salı

    17.00 Gaziantep - Malatyaspor: Ümit Öztürk

    20.00 Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol

    20.00  Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

    Süper Lig de 22. hafta hakemleri #1

    19 Ocak 2022 Çarşamba

    17.00 Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    17.00 Göztepe - DG Sivasspor: Suat Arslanboğa

    17.00 Kayserispor - Başakşehir: Mete Kalkavan

    20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek

    20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Alper Ulusoy

    Süper Lig de 22. hafta hakemleri #2

    20 Ocak 2022 Perşembe

    17.00 Alanyaspor - Hatayspor: Bahattin Şimşek

    20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

    Süper Lig de 22. hafta hakemleri #3


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