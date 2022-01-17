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Süper Lig'de 22. hafta hakemleri
Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.
- Haber Merkezi
- 17.01.2022 - 12:02
- Güncelleme : 17.01.2022 - 12:22
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki maçları yönetecek hakemler MHK tarafından açıklandı.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
18 Ocak 2022 Salı
17.00 Gaziantep - Malatyaspor: Ümit Öztürk
20.00 Konyaspor - Adana Demirspor: Yasin Kol
20.00 Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
19 Ocak 2022 Çarşamba
17.00 Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Göztepe - DG Sivasspor: Suat Arslanboğa
17.00 Kayserispor - Başakşehir: Mete Kalkavan
20.00 Fenerbahçe - Altay: Hüseyin Göçek
20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Alper Ulusoy
20 Ocak 2022 Perşembe
17.00 Alanyaspor - Hatayspor: Bahattin Şimşek
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu